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Как Зеленский «кинул» Путина 

Павел Тиунов 35 минут назад
Как Зеленский «кинул» Путина
Фото: РИА Новости
Отношения главы Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина не сложились, потому что первый «кинул» второго, заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону бывший глава администрации украинского лидера Андрей Богдан. Запись беседы опубликована в YouTube-канале «В гостях у Гордона».
Богдан подчеркнул, что на первой встрече с Зеленским в ноябре 2019 года Путин вел себя подчеркнуто уважительно к украинскому президенту, будто «увидел в нем молодого себя». Однако с течением времени отношение российского лидера к коллеге изменилось: сегодня он не стремится наладить общение с Зеленским, а любые переговоры между главами двух государств ни к чему не приводят.

«Мы его (Путина) как-то жестко кинули. Наобещали одно — не сделали ничего», — пояснил Богдан.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Зеленский заявил СМИ, что не боится диалога с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что последний раз разговаривал с российским президентом в конце июля перед объявлением перемирия в Донбассе. Главы государств обсуждали по телефону «сложные вопросы» по прекращению огня.
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В мире , Политика , Андрей Богдан , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Дмитрий Гордон
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