Как Зеленский «кинул» Путина 

Богдан подчеркнул, что на первой встрече с Зеленским в ноябре 2019 года Путин вел себя подчеркнуто уважительно к украинскому президенту, будто «увидел в нем молодого себя». Однако с течением времени отношение российского лидера к коллеге изменилось: сегодня он не стремится наладить общение с Зеленским, а любые переговоры между главами двух государств ни к чему не приводят.

«Мы его (Путина) как-то жестко кинули. Наобещали одно — не сделали ничего», — пояснил Богдан.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Зеленский заявил СМИ, что не боится диалога с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что последний раз разговаривал с российским президентом в конце июля перед объявлением перемирия в Донбассе. Главы государств обсуждали по телефону «сложные вопросы» по прекращению огня.