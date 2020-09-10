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Колесникова расценила произошедшее на границе с Украиной как похищение 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова расценивает события последних дней как похищение, намерена добиваться установления виновных в насильственном вывозе на границу с Украиной, сообщил штаб экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико.

«Мария Колесникова расценивает события последних дней как похищение — серьезное уголовное преступление — и вместе с адвокатом намерена составлять обращения, чтобы были установлены все виновные в ее похищении и насильственном вывозе на границу. Все, что рассказала Мария адвокату, подтверждает историю Ивана Кравцова и Антона Родненкова, которых заставляли вывезти Марию в Украину», — приводит текст сообщения штаба Бабарико РИА «Новости».

Сторонники Бабарико потребовали расследовать «факт похищения» Колесниковой, «незаконное удержание и угрозы», а также прекратить уголовное дело против нее и других оппозиционеров — юристов Знака, Ильи Салея и всех, кого в штабе Бабарико считают политическими заключенными.
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В среду стало известно, Колесникова арестована и находится в минском СИЗО №1. В тот же день ее перевели в статус подозреваемой по делу о захвате власти. США предупредили Минск об ответственности за безопасность Колесниковой.
Во вторник стало известно о попытке вывоза Колесниковой с территории Белоруссии.
В тот же день Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Колесникова, а также члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков якобы покинули республику на автомобиле и оказались на территории Украины. По версии комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана. Позже появилась информация, что Колесникова не пересекла границу Украины, ее пытались вывезти из Белоруссии принудительно, она порвала свой паспорт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что коллеги-оппозиционеры якобы «выбросили» Колесникову из машины при пересечении белорусско-украинской границы.
В понедельник экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой, Родненкова и Кравцова.
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Комментарии 8
В мире , Видео , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Иван Кравцов , Антон Родненков , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , Виктор Бабарико , ФСИН , РИА Новости
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