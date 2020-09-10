В Киеве предупредили об исчезновении Украины 

Мураев призвал украинцев «проснуться» и понять, что они голосуют «не за хороших ребят».

«Чтобы не обижать Зеленского, я думаю, он просто не понимает, что он делает. Если досидит [до конца своего срока — прим.ред.], страны не будет. Земли не будет, трубы не будет, ничего не будет», — подчеркнул Мураев.

По его мнению, сейчас Зеленский передает украинскую судебную систему и экономику в руки иностранных государств.

«Если введут новую экономическую полицию, они [иностранцы] поприводят туда своих агентов влияния. Они, по сути, отбирают себе карательную вертикаль, с помощью которой (даже денег нам давать не надо) они будут управлять нашими политиками», — заявил экс-депутат.

Как сообщал «Рамблер», ранее Зеленский заявил, что ему не хватит одного президентского срока, чтобы выполнить все данные украинцам обещания.

Зеленский планировал идти на один срок, но затем отметил, что теперь решил подумать о переизбрании.