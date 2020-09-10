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Ким Чен Ын обращался к Трампу в письмах «ваше превосходительство» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 12 минут назад
Раскрыто обращение Ким Чен Ына к Трампу
Фото: Reuters
Лидер КНДР Ким Чен Ын неоднократно обращался в письмах к президенту США Дональду Трампу «ваше превосходительство», а также сравнивал их «особую дружбу» с «волшебной силой», сообщает телеканал CNN.
Как следует из расшифровки двух посланий, поступивших в распоряжение телеканала, в письмах к Трампу лидер КНДР использует витиеватые обороты, неоднократно называет американского президента «ваше превосходительство» и сравнивает возможную встречу с ним со «сценой из фэнтезийного фильма».

«Я также полагаю, что глубокая и особая дружба между нами будет действовать как волшебная сила, которая приведет к прогрессу в отношениях между КНДР и США и устранит все преграды, которые стоят перед нами на пути к изменениям, которых мы стремимся достичь», — передает РИА «Новости» слова Ким Чен Ына в письме к Трампу от 10 июня 2019 года.

Как отмечает Вудворд в своей книге, в письмах двух лидеров много «заявлений о личной верности, которые могли бы произнести рыцари Круглого стола или, возможно, кавалеры», сообщает телеканал. При этом, по данным журналиста, письма Трампа более прямолинейные, но в них тоже много лести.
Как утверждает Вудворд, после обсуждения с лидером КНДР возможного демонтажа некоторых ядерных объектов Трамп приглашал Ким Чен Ына в кино и «сыграть раунд в гольф». После того, как Вудворд получил доступ к письмам независимо от президента США, Трамп предупредил его, чтобы тот «не высмеивал Кима».
Трамп и лидер КНДР неоднократно обменивались письмами. Их содержание держится в секрете, но сам президент США называл их «прекрасными письмами», а один раз заявил, что они с Кимом «влюбились друг в друга».
В настоящий момент Пхеньян оценивает свои отношения с Вашингтоном как «бесперспективные». Мол, «всходившие надежды сменились отчаянием», а «искра оптимизма на мирное процветание погасла под натиском пессимистического кошмара». Исторический саммит с Трампом (на котором, кстати говоря, присутствовала и Ким Ё Чжон) отгремел, обещание Ким Чен Ына двигаться к полному ядерному разоружению полуострова повисло в воздухе, при этом в КНДР так и не получили то, на что рассчитывали — экономическую помощь и ослабление санкций.
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Комментарии 4
В мире , Азия , США , Чен Ким , Дональд Трамп , CNN , РИА Новости , КНДР
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