Помпео дал обещание по ситуации с Навальным

США будут готовы приложить максимум усилий для того, чтобы определить виновных в ситуации с Алексеем Навальным . Такое заявление сделал в среду в интервью журналисту Бену Шапиро госсекретарь США Майкл Помпео

"Евросоюз, некоторые европейские страны и США ясно дали россиянам понять, что наши ожидания заключаются в том, что они привлекут виновных к ответственности. Мы также приложим максимум усилий с тем, чтобы прийти к заключению в вопросе, кто в этом виновен", — указал Помпео.

При этом он отметил, что не намерен распространяться о том, готовит ли Вашингтон какие-либо меры в связи с этой ситуацией, до тех пор, пока об этом не объявит лично президент США Дональд Трамп

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите". На прошлой неделе правительство ФРГ выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.

7 сентября врачи германской клиники сообщили, что Навального вывели из комы и постепенно отключают от аппаратов ИВЛ.