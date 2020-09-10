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Помпео: США сделают все возможное, чтобы установить виновных в ситуации с Навальным 

ТАСС и ещё 5 23 минуты назад
Помпео дал обещание по ситуации с Навальным
Фото: Reuters
США будут готовы приложить максимум усилий для того, чтобы определить виновных в ситуации с Алексеем Навальным. Такое заявление сделал в среду в интервью журналисту Бену Шапиро госсекретарь США Майкл Помпео.

"Евросоюз, некоторые европейские страны и США ясно дали россиянам понять, что наши ожидания заключаются в том, что они привлекут виновных к ответственности. Мы также приложим максимум усилий с тем, чтобы прийти к заключению в вопросе, кто в этом виновен", — указал Помпео.

При этом он отметил, что не намерен распространяться о том, готовит ли Вашингтон какие-либо меры в связи с этой ситуацией, до тех пор, пока об этом не объявит лично президент США Дональд Трамп.
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Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите". На прошлой неделе правительство ФРГ выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".
Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.
7 сентября врачи германской клиники сообщили, что Навального вывели из комы и постепенно отключают от аппаратов ИВЛ.
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Комментарии 10
В мире , Политика , Происшествия , Майкл Помпео , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , ЕС , США
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