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Провал спецслужб: в Киеве признали провокацию с «ЧВК Вагнера» 

Газета.Ru 9 минут назад
Провал спецслужб: в Киеве признали провокацию
Фото: Кадр из сюжета канала «Беларусь 1»
Операция по задержанию 33 российских граждан в Белоруссии была провокацией, организованной совместно украинскими и американскими спецслужбами — признался бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан. Специально для этого в Венесуэле была создана фирма, якобы пригласившая россиян для охраны. По словам Богдана, Киев рассчитывал, что Минск выдаст россиян украинской стороне.
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан признался в том, что весь скандал с задержанием 33 российских граждан в Белоруссии было провокацией, организованной совместно украинскими и американскими властями.
Еще ранее, в ходе скандала российская сторона указывала, что россияне, еще будучи в России, получили контракты на охрану нефтяных объектов в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Они приехали в Минск, откуда собирались выехать на место работы.

«Там действительно была создана фирма в Венесуэле, набран персонал, какие-то люди уже уехали туда работать на какие-то конкретные вышки. Им платили там реальные деньги, они реально там охраняли вышки. Это не просто какая-то сказка… Этой операции больше года — она суперсекретная и суперсерьезная», — подтвердил Богдан.

Он добавил, что все американо-украинские планы пустил под откос «один телефонный звонок» человека из ближнего круга президента Украины Владимира Зеленского, не пояснив — кому был звонок.
К задержанию 33 россиян в Белоруссии причастны спецслужбы Украины и США, рассказывал еще две недели назад президент России Владимир Путин. То, что это была их совместная операция, достоверно известно, добавил он.
Этих людей, о которых вы сказали, втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставить перед ними совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, там, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы», — отметил Путин в интервью телеканалу «Россия 1».
По его словам, «на самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании». Он подчеркнул, что российских граждан «просто заманили туда, перетащили через границу».
Путин добавил, что пограничники не выпускали россиян, которые транзитом через Минск направлялись в другую страну.

«Они же не могли въехать. Но по поддельным документам их фактически ввезли. Операция эта украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно», — заверил президент России.

Россияне были задержаны в ночь на 29 июля в санатории «Белорусочка» около Минска. Еще один гражданин РФ был задержан в Гомельской области.
Белорусские СМИ сообщили, что «боевики из России» были задержаны из-за «нехарактерного поведения» в санатории — основанием для проверки стали одежда в стиле «милитари» и отказ от алкогольных напитков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на странные обвинения в отношении россиян.

«В Российской Федерации находится огромное количество белорусских мужчин, в том числе и в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь, как вчера говорилось… Поэтому это не значит, что они занимаются чем-то противоправным. Наоборот, они все абсолютно законопослушные люди», — отметил представитель Кремля.

Генпрокуратура Украины заявляла, что задержанные россияне якобы являются сотрудниками ЧВК Вагнера (деятельность частных военных компаний запрещена российским законодательством) и просила о выдаче Киеву 28 человек, чтобы обвинить их в терроризме.
Вскоре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «договорился» с Путиным по поводу задержанных.

«C Путиным договорились разобраться по боевикам. Может быть, третья сторона это спровоцировала», — сказал белорусский президент.

Передача россиян состоялась 14 августа. За возвращение задержанных в рамках Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам ходатайствовала Генеральная прокуратура РФ.
Зеленский же допустил наступление «негативных, трагических последствий» для Минска в связи с произошедшим.

«Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс, создавать который все эти «вагнеровцы» очень хорошо умеют», — добавил Зеленский.

Следственный комитет России сейчас ведет расследование и обнародует факты, обличающие заказной характер «масштабной аферы».
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В мире , Статьи , Украина , Дмитрий Песков , Андрей Богдан , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , СКР , Венесуэла , Киев , Минск , США
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