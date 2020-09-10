Появилось видео обращения Тихановской к россиянам 

8 сентября экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с обращением к жителям Российской Федерации . Политик заявила, что протесты в Республике Беларусь не носят антироссийский характер и назвала Россию и Белоруссию братскими народами.

"Ни на каком этапе это не была борьба с Россией. И, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное. Очень важно не испортить отношения между нашими народами", — говорится в обращении Тихановской.