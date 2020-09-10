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Сенаторы-демократы призвали США расширить санкции по «акту Магнитского» 

РИА Новости и ещё 2 24 минуты назад
В США захотели расширить санкции по «акту Магнитского»
Фото: © AP Photo / Jacquelyn Martin
Американские сенаторы-демократы Боб Менендес и Бен Кардин призвали министерство финансов США расширить санкции в рамках "акта Магнитского", говорится в их письме, опубликованном в комитете по иностранным делам в сенате.

"Мы пишем, чтобы выразить серьезную озабоченность тем, что новые обозначения, требуемые программой санкций по акту Магнитского в отношении России, давно назрели. С момента принятия в 2012 году акта Магнитского мы ожидали, что OFAC (Офис по контролю за иностранными активами) будет объявлять о новых санкциях к концу каждого года, однако сегодня 9 сентября, и у нас все еще нет новых включений в перечень (санкций — ред.) от администрации по Магнитскому за 2019 год. С этой целью мы призываем немедленно выпустить тщательно проработанный и заслуживающий доверия список", — говорится в письме.

Сенаторы сообщили, что данная программа является "одним из наиболее эффективных механизмов, которые есть у США для того, чтобы привлечь к ответственности нарушителей прав человека в России".
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации дела Магнитского. Позднее акту был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.
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В мире , Бен Кардин , Казначейство США , США
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