В США захотели расширить санкции по «акту Магнитского»

"Мы пишем, чтобы выразить серьезную озабоченность тем, что новые обозначения, требуемые программой санкций по акту Магнитского в отношении России, давно назрели. С момента принятия в 2012 году акта Магнитского мы ожидали, что OFAC (Офис по контролю за иностранными активами) будет объявлять о новых санкциях к концу каждого года, однако сегодня 9 сентября, и у нас все еще нет новых включений в перечень (санкций — ред.) от администрации по Магнитскому за 2019 год. С этой целью мы призываем немедленно выпустить тщательно проработанный и заслуживающий доверия список", — говорится в письме.

Сенаторы сообщили, что данная программа является "одним из наиболее эффективных механизмов, которые есть у США для того, чтобы привлечь к ответственности нарушителей прав человека в России".

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации дела Магнитского. Позднее акту был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.