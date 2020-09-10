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На Кевина Спейси подали в суд из-за изнасилования и домогательств к подросткам 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
На Кевина Спейси снова подали в суд из-за изнасилования
Фото: Reuters
На Кевина Спейси подали в суд из-за домогательств и изнасилования подростков. Об этом сообщает Variety.
В качестве одного из истцов выступает артист Энтони Рэпп, который в 2017 году уже заявлял о домогательствах со стороны звезды «Карточного домика». В документах утверждается, что оба инцидента произошли в 1980-х годах, когда предполагаемым жертвам было по 14 лет.
Рэпп, прославившийся благодаря сериалу «Стартрек», заявил, что Спейси пригласил его на вечеринку в свой дом. Там он схватил молодого человека за ягодицы и повалил на кровать. Рэпп выбежал в ванную, а затем покинул квартиру.
Второй истец, имя которого не уточняется, рассказал, что познакомился с артистом во время занятий по актерскому мастерству. Спейси также пригласил его к себе в квартиру, а затем занялся с подростком оральным и анальным сексом.
Осенью 2018 года вокруг Спейси разразился секс-скандал. Его обвинили в домогательствах и изнасилованиях по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком». В июне 2019 года прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии против Спейси.
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В мире , Происшествия , Энтони Рэпп , Кевин Спейси
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