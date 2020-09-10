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Миру предсказали эпоху беспорядка 

Lenta.ru и ещё 7 24 минуты назад
Миру предсказали эпоху беспорядка
Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters
Миру предсказали эпоху беспорядка, которая пришла на смену эпохи глобализации. Об этом говорится в исследовании Deutsche Bank стратега Джима Рейда и его коллег, передает РБК.
В докладе говорится, что новая эпоха будет характеризоваться возвышением экономики Китая над США и сопутствующей напряженностью в отношениях между ними, продолжением роста глобального долга, политикой «вертолетных денег» от центробанков и усилением миллениалов и более молодых поколений, в том числе с точки зрения их электорального веса.
Кроме того, в «веке беспорядка» будут происходить рост инфляции в ряде стран, экономическое неравенство, ужесточение конкуренции между поколениями, а также новая технологическая революция.
Как пояснили в банке, «беспорядок» будет определять экономическую ситуацию в мире примерно в течение десятилетия. При этом его не следует воспринимать как причину для отказа от инвестиций поскольку «новая эпоха принесет масштабные интервенции и ликвидность». Специалисты предупреждают, что новые реалии несут угрозу текущим глобальным оценкам.
На фоне пандемии коронавируса мир столкнулся с новыми проблемами. Так, сотни тысяч жителей самого бедного континента были вынуждены голодать или отказываться от привычной пищи. Позднее глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли предрек такую судьбу всему миру. Аналогичные заявления последовали и от экономистов. Так, аналитики предрекли наступление «матери всех рецессий» из-за пандемии коронавируса. По их мнению, глобальная экономика может столкнуться с суровыми временами, потому что быстрого восстановления не произойдет.
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Комментарии
В мире , Джим Рейд , Дэвид Бисли , ДОЙЧЕ Банк , Китай , США
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