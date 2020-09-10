Миру предсказали эпоху беспорядка, которая пришла на смену эпохи глобализации. Об этом говорится в исследовании Deutsche Bank стратега Джима Рейда и его коллег, передает РБК.

В докладе говорится, что новая эпоха будет характеризоваться возвышением экономики Китая над США и сопутствующей напряженностью в отношениях между ними, продолжением роста глобального долга, политикой «вертолетных денег» от центробанков и усилением миллениалов и более молодых поколений, в том числе с точки зрения их электорального веса.

Кроме того, в «веке беспорядка» будут происходить рост инфляции в ряде стран, экономическое неравенство, ужесточение конкуренции между поколениями, а также новая технологическая революция.

Как пояснили в банке, «беспорядок» будет определять экономическую ситуацию в мире примерно в течение десятилетия. При этом его не следует воспринимать как причину для отказа от инвестиций поскольку «новая эпоха принесет масштабные интервенции и ликвидность». Специалисты предупреждают, что новые реалии несут угрозу текущим глобальным оценкам.