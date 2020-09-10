Тихановская получила первую международную награду 

При появлении Тихановской в зале ведущий объявил её как «избранного президента Белоруссии», сообщает РИА Новости.

Глава польского института международных отношений Славомир Дембский согласился с этим утверждением, и, представляя лауреата, вспомнил слова Махатмы Ганди: «Сначала вас игнорируют, потом над вами смеются, потом с вами сражаются, а в конце вы побеждаете».

Эти слова относятся к жизненному пути лауреата специальной награды экономического форума, — подчеркнул Дембский.

Утром 9 сентября в Варшаве Тихановскую принял премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Для того, чтобы она могла попасть на форум в Карпач ей предоставили правительственный самолёт. В Польше Тихановскую усиленно охраняют местные спецслужбы.