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Тихановская получила первую международную награду 

News.ru и ещё 6 25 минут назад
Тихановская получила первую международную награду
Фото: GRZEGORZ KRZYZEWSKI/FOTONEWS/imago-images.de/Global Look Press
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила специальную награду Международного экономического форума, который проходит в польском Карпаче. На мероприятии, неофициально именуемом восточноевропейским Давосом, приз ей вручил глава МИД Польши Збигнев Рау.
При появлении Тихановской в зале ведущий объявил её как «избранного президента Белоруссии», сообщает РИА Новости.
Глава польского института международных отношений Славомир Дембский согласился с этим утверждением, и, представляя лауреата, вспомнил слова Махатмы Ганди: «Сначала вас игнорируют, потом над вами смеются, потом с вами сражаются, а в конце вы побеждаете».

Эти слова относятся к жизненному пути лауреата специальной награды экономического форума, — подчеркнул Дембский.

Утром 9 сентября в Варшаве Тихановскую принял премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Для того, чтобы она могла попасть на форум в Карпач ей предоставили правительственный самолёт. В Польше Тихановскую усиленно охраняют местные спецслужбы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что фракция Европарламента «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» выдвинула несколько белорусских кандидатов на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Среди претендентов кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, а также участники Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и Вероника Цепкало. Их назвали отважными женщинами Белоруссии.
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В мире , Вероника Цепкало , Андрей Сахаров , Светлана Тихановская , Мария Колесникова , МИД , Европарламент , РИА Новости , Польша
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