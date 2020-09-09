«Неадекватные действия»: Украина арестовала 65 самолетов РФ

Украина
заочно арестовала 65 самолетов нескольких российских авиакомпаний за то, что они совершали полеты в Крым
без разрешения Киева
. Ходатайствовал за эту меру отдел Генеральной прокуратуры Украины, который называется «Прокуратура Автономной Республики Крым» и расположен в Киеве. В Госдуме
такой шаг украинских властей назвали «дебилизмом».
Украинский суд постановил наложить арест на 65 самолетов нескольких российских авиакомпаний за то, что они совершали полеты в Крым без разрешения Киева.
Арест, естественно, является заочным. Причем, ходатайствовал за эту меру отдел Генеральной прокуратуры Украины, который называется «Прокуратура Автономной Республики Крым» и расположен в Киеве.
Дело расследуется по ст.334 и ч.2 ст.332-1 УК Украины «Нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее».
«Это вообще какой-то дебилизм. Мне кажется, что не стоит это обсуждать, поскольку мы тем самым льем воду на их мельницу. Понятно, что это решение ни к чему не приведет. На Украине просто хотят снова делать какие-то заявления. Если мы это комментируем, то помогаем им. Комментировать подобные глупости — не уровень депутата Госдумы», — пояснил парламентарий.
Член нижней палаты российского парламента Алексей Чепа
, в свою очередь, напомнил, что Украина никоим образом не сможет физически арестовать российские самолеты.
«Идет какая-то игра. У них же есть «министерство по Крыму» и еще прочие службы, которые получают деньги налогоплательщиков. Чтобы показать якобы свою работу, они совершают неадекватные и не поддающиеся здравому смыслу действия», — пояснил депутат.
В прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский
заявил о намерениях вернуть Крым. По его словам, на сегодняшний день отсутствует эффективная международная площадка для обсуждения вопроса принадлежности полуострова.
«Мы вернем его обратно. Но нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию. За шесть лет не было создано крепкой платформы для поднятия этого вопроса», — сказал он в интервью телеканалу Euronews.
Президент поблагодарил страны, которые вводили против Москвы ограничительные меры после 2014 года. Глава государства выразил сожаление в связи с тем, что никто не хочет говорить о Крыме в «нормандском формате»
В том же месяце шесть стран-партнеров Евросоюза
присоединились к решению Совета ЕС
продлить на год санкции против России, введенные в рамках стратегии по непризнанию вхождения в ее состав Крыма. Об этом говорилось в опубликованном 24 августа заявлении внешнеполитической службы ЕС.
Как уточнили в Евросоюзе, решение поддержали страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, члены европейской зоны свободной торговли Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия.
Эти государства присоединились к европейскому санкционному режиму в отношении Москвы, еще когда его сформировали в 2014 году. Они подтверждают свое решение при каждом продлении санкций.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума на полуострове, в ходе которого, по официальным данным, более 96% избирателей поддержали идею присоединения к РФ.
В июле нынешнего года президент России Владимир Путин
подписал закон, который приравнивает нарушение территориальной целостности России, в том числе частичное отчуждение ее территории, к экстремизму.
Документ подготовили депутат Павел Крашенинников
и сенатор Андрей Клишас
в рамках реализации принятых к Конституции поправок.
Как уточнял Клишас, запрет на отчуждение земель распространяется не только на сами территории и проживающее на них население, но и на федеральные власти.
Теперь российские власти будут требовать экстрадиции всех иностранных политиков, которые призывают «вернуть» Крым Украине, рассказывал спикер Госдумы Вячеслав Володин
.
По его словам, наказание за совершенное преступление не будет зависеть от гражданства того, кто сделал заявление.
«Будь то Украина, или Прибалтика, или Соединенные Штаты Америки. Сделали заявление в отношении России, в отношении части ее территории — подпадают под уголовную ответственность сразу после принятия этого закона, и мы имеем право требовать их экстрадиции. Мы эти вопросы для себя не оставим без внимания», — предупредил парламентарий.
Он заверил, что «все аукнется», «сколько бы ни прошло времени» со дня заявления.
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