«Сербию постепенно дожмут»

Запад постепенно дожмет Сербию , и Александр Вучич согласится на независимость Косово и Метохии. Будет ли это через год или два — посмотрим. Если же он затянет с этим вопросом, то Запад легко его сменит. У Европы и США имеется богатый опыт — если президент не выполняет то, что ему говорят, то его просто меняют.

Елена Гуськова. Когда президент Сербии Александр Вучич собирался 3 и 4 сентября в Вашингтон на встречу с представителями косовских сепаратистов, сербская общественность опасалась, что он может вернуться оттуда с подписанным признанием независимости Косово и Метохии. Действительно, Вучич и премьер-министр сепаратистского Косово Авдуллах Хоти в присутствии президента США Дональда Трампа подписали документ, который многие эксперты назвали отсроченным признанием южного сербского края. В какой степени подписанное соглашение приближает момент формального признания независимости Косово со стороны Белграда, ИА REGNUM рассказывает российский эксперт-балканист, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН

ИА REGNUM Можно ли соглашение, подписанное Белградом и Приштиной в Вашингтоне, считать опосредованным признанием Косово со стороны президента Вучича или хотя бы последним шагом к этому признанию?

Бумагу, которую подписали в Вашингтоне, нельзя назвать серьезным международным договором, потому что его содержание и форма весьма странные. Так, у него нет даже «шапки» — это просто бумага, договор сам с собой. В шапке обычно говорится, кто, где, с кем и когда заключает договор. Этого здесь нет. Также подписи разделены — Александр Вучич подписал свою бумажку, Авдуллах Хоти — свою. Да и тексты не совпадают. Когда же начинаешь анализировать текст договора, то приходишь к выводу, что он больше нужен США, чем Сербии. Сербия вполне могла обойтись и без этого соглашения. Албанцы же ехали в Вашингтон только за независимостью, но пока проехали мимо. Они не хотели вступать в «малый Шенген», решать вопрос электроэнергии, т.к. им это кажется доминированием Сербии. Но потом согласились со всем, не стали возражать лучшим друзьям и покровителям — американцам.

ИА REGNUM Что вы думаете по поводу содержания этого документа?

Документ в целом очень странный, потому что в нём соседствуют и албанские, и сербские, и ближневосточные проблемы, и Россия , и Китай . На полутора страничках намешано столько, что трудно разглядеть главные темы. Я думаю, что Дональд Трамп теперь расскажет избирателям о больших успехах в установлении мира в Косове , о продвижении его идеи о переносе посольств в Израиле , о заботе об американском капитале, будет утверждать, что он помог заключить договор, который очень выгоден Америке и который Европа не могла согласовать более 20 лет. Вот это для него самое главное, а что будет дальше, его не волнует, пусть об этом болит голова у Европы.

Многие аналитики, особенно в Сербии, считают, что этот договор не нужно было подписывать, и что это шаг к признанию Косово и Метохии. Чисто внешне признание независимости как бы отложено, соглашение содержит сомнительные пункты, которые можно трактовать по-разному. Но мне кажется, что этот договор вообще никем не будет выполняться. Там нет основных моментов, которые говорили бы об отношениях между сербами и албанцами, Белградом и Приштиной, ни слова не сказано о положении сербов в Косове и Метохии и о дальнейших шагах политического взаимодействия. Естественно, Трамп выполнил задачу, которую перед собой поставил, и тут же отправил всю эту переговорную команду в Брюссель. Уже там были продолжены переговоры по той традиционной схеме, которую Евросоюз предлагал и Сербии, и Косову в течение 20 лет.

ИА REGNUM По окончании брюссельского раунда переговоров 7 сентября было заявлено, что на этот раз стороны открыли новые темы, такие как формирование Сообщества сербских муниципалитетов, финансовые претензии сторон и имущественные вопросы. Насколько обсуждение этих тем приближает завершение переговорного процесса?

Я не стала бы сейчас говорить о завершающей фазе. Александр Вучич успел из Вашингтона заявить всей Сербии, что признания независимости Косово не будет и что ему удалось изъять из договора десятый пункт, касающийся взаимного признания. Поэтому вернуться к этой теме в Брюсселе сейчас вряд ли получится. Начнётся лишь прощупывание почвы, определение тем, важных для рассмотрения. Мне кажется, что переговоры будут медленно продолжаться до тех пор, пока давление на Сербию опять не усилится, как это было раньше, и пока не прикажут быстро выполнять то, что диктует либо Вашингтон, либо Брюссель. Нам кажется, что Вашингтон некоторое время не будет обращать внимание на Сербию или на Косово, переложив задачи продолжения переговоров на Брюссель.

ИА REGNUM Что Белград мог бы сделать для того, чтобы усилить свою позицию в брюссельских переговорах?

Для того, чтобы решение, которое будет принято в конце брюссельских переговоров, не было единоличным решением президента Вучича, Сербии нужна сильная переговорная команда, крупнейшие специалисты по всем вопросам. Нужно большое внимание уделить положению сербского населения в Косове и Метохии — при этом не только созданию Сообщества сербских муниципалитетов, но и статусу сербских храмов и монастырей. Нужно обязательно говорить о сохранении культурных ценностей, о возможности детям учиться в сербских школах и изучать сербский язык, о связи сербского население края с Сербией, об открытых границах, о статусе университета, о сербских паспортах для сербов в крае. Есть масса вопросов, которые нужно обсуждать.

Но если говорить о том, насколько сделан шаг в сторону независимости, то он сделан не сейчас, он сделан в 2013 году — тогда, когда был подписан Брюссельский договор. Это был огромный прыжок в сторону независимости Косова, а сейчас остается только маленький шажок. Тогда была создана граница между Сербией и Косовом, и теперь даже президент Сербии не может приехать на территорию «своего» южного края без разрешения косовских властей. Вот это был тот главный шаг, который уверил албанцев в том, что они независимые. Я думаю, что постепенно Сербию дожмут, и Вучич согласится на независимость края. Но будет ли это через год или два — посмотрим. Если же он затянет с этим вопросом, то Запад легко его сменит. У Европы и США имеется богатый опыт — если президент не выполняет то, что ему говорят, то его просто меняют.

ИА REGNUM До сих пор самым ярым защитником интересов Сербии по вопросам Косово и Метохии выступала Российская Федерация. Кажется, что подписанием вашингтонского соглашения сербское руководство сознательно выбрало сторону Запада…

Трудно сказать, сознательно или несознательно руководство Сербии решилось на этот шаг. Очень хочется верить в то, что несознательно, что у Вучича не было времени сообразить, читая на английском, как надо трактовать каждый пункт, и насколько он важен для Сербии. Например, нужно ли для албанцев строить дороги, зачем допускать взаимное признание Израиля и Косова, если столько усилий было сделано для отзыва отдельными странами своего признания ранее? Насколько Сербии важен пересмотр зависимости Сербии от российского газа?

Хочется верить, что Вучич осознаёт один непреложный факт — ни один политик в Сербии не сможет удержаться у власти, если он испортит отношения с Россией. Народ этого не приемлет. Поэтому хотя бы внешне Вучич будет поддерживать те дружеские отношения, которые с трудом складывались в последние десятилетия.

Россия готова помогать Сербии и всегда помогает, особенно в СБ ООН , но до определенной черты. До тех пор, пока само руководство Сербии не изменит свое отношение к решению косовского вопроса.

ИА REGNUM Если сам Вучич подпишет признание Косово в любом виде, тогда и Россия последует за этим его решением?

Москва всегда говорила о том, что поддерживает Сербию до тех пор, пока Сербия сама не решит вопрос иначе. Но это решение должно быть в интересах всех народов и Сербии, и Косова. Не может Россия вместо Сербии решать вопросы сохранения сербской территории, отношений с европейскими организациями, с США, заботится об интересах Сербии, если сама Сербия этого не делает. У Москвы есть своя позиция по Косову — мы придерживаемся Резолюции 1244 и не признаём независимость автономного сербского края. Но как только Сербия отступит от этой резолюции, как только официально признает в любом виде независимость Косова, у России не будет повода для того, чтобы это не поддержать.

ИА REGNUM Если в обозримом будущем Сербия формально признает независимость Косова, как этот шаг может повлиять на Республику Сербскую?

Что касается Республики Сербской, она по-другому выстраивала отношения с Россией, США, Западом, так как, и мы это не должны забывать, Республика Сербская — не самостоятельное государство, хотя и стремится к этому. Многие решения парламента, правительства и президента Республики Сербской согласованы с Москвой и идут только на пользу сербскому народу в Республике. Ситуация в Сербии для них важна, но не настолько, чтобы терять свой курс.