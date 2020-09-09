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Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
«Мы как-то жестко кинули Путина»
Фото: РИА Новости
Киев не выполнил обещаний, данных президенту РФ Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" (Украина, РФ, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года, считает бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан, уволенный президентом Владимиром Зеленским в феврале.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак примет участие во встрече политсоветников глав государств и правительств "нормандского формата" по украинскому урегулированию 11 сентября в Берлине. В пресс-службе правительства ФРГ отказались подтвердить РИА Новости информацию об этой встрече. Зеленский заявил, что Киев делает все возможное, чтобы встреча не сорвалась.
Богдан отметил, что во время саммита "нормандской четверки" в декабре 2019 года переговоры проходили сложно, но Путин "очень уважительно" общался с Зеленским.

"В то время (Путин — ред.) хотел найти какое-то решение этой проблемы (конфликта в Донбассе — ред.). Но я не знаю, из каких мотивов: экономических или политических… У Зеленского бешеная поддержка, в том числе и в России, и воевать с любимчиком своего народа — это представить себя неадекватно", — сказал он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном на YouTube-канале "В гостях у Гордона" в среду.

При этом Богдан считает, что "на сегодняшний день ситуация кардинально поменялась".

"Я могу только судить о публичных каких-то моментах, в которых я хорошо понимаю. Вот если публикуется сообщение, что прошел телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре выходят разные… Это называется "дипломатический провал". Значит, переговоры прошли плохо. То, что я вижу, мне кажется, что мы его как-то жестко кинули: наобещали одно — не сделали ничего", — считает Богдан.

Последняя встреча политсоветников в "нормандском формате" прошла 3 июля в Берлине. Козак, принимавший в ней участие со стороны России, заявил по итогам, что украинская делегация не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации. Москва требует сделать это в ближайшее время. Также Козак сообщил, что говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано", так как необходимо выполнить в полном объеме, "прежде всего со стороны Украины", решения, принятые на саммите 9 декабря 2019 года.
На саммите 2019 года стороны приняли совместное коммюнике, где подчеркивалось, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе.
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Комментарии
В мире , Украина , Андрей Богдан , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Дмитрий Козак , Дмитрий Гордон , Администрация Президента РФ , РИА Новости , Киев
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