МИД Украины: граница открыта для белорусов 

«Хотя граница с Украиной свободна и открыта для граждан Беларуси, мы будем жестко реагировать на любые попытки использования, злоупотребления открытостью Украины со стороны белорусских или российских спецслужб», — сказал он на пресс-конференции в столице Португалии, но не стал вдаваться в подробности.