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МИД Украины: граница открыта для белорусов 

BFM.RU и ещё 1 8 минут назад
МИД Украины: граница открыта для белорусов
Фото: ТАСС
Украина заявила, что ее границы остаются открытыми для граждан Белоруссии, но Киев жестко отнесется к любым попыткам белорусских или российских спецслужб злоупотребить этой открытостью, передает Reuters.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая в Лиссабоне, заявил, что любое усиление позиций России в Белоруссии в результате кризиса представляет собой угрозу национальной безопасности Украины.

«Хотя граница с Украиной свободна и открыта для граждан Беларуси, мы будем жестко реагировать на любые попытки использования, злоупотребления открытостью Украины со стороны белорусских или российских спецслужб», — сказал он на пресс-конференции в столице Португалии, но не стал вдаваться в подробности.

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В мире , Дмитрий Кулеба , МИД , Reuters , Киев
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