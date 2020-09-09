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«Был пьян и ничего не помню»: белорус поведал правду об акции протеста 

Вероника Полынина 38 минут назад
Участник протестов в Минске, якобы сбитый МАЗом силовиков 9 августа, оказался жив и здоров. Фрагмент беседы с 30-летним Егором опубликовало МВД Белоруссии.
На записи участник акции 9 августа признается, что был не согласен с результатами выборов и решил выйти к стеле на проспекте Победителей в Минске.
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По его словам, он был пьян, и когда увидел движущийся МАЗ, не придумал ничего лучше, как запрыгнуть на кабину, чтобы его остановить.
Проехав несколько метров, мужчина упал на асфальт, а машина продолжила движение. Оппозиционные телеграм-каналы опубликовали видео падения Егора и предположили, что он погиб. На самом деле, Егор упал в сторону, получил травмы и был доставлен в больницу.

«Увидел двигавшийся МАЗ, чтобы его остановить, решил запрыгнуть на кабину. После этого ничего не помню, потому что алкогольное опьянение было и последующая черепно-мозговая травма», — заявил Егор.

При поступлении в больницу участник акции заявил, что его избила милиция. При опросе следователя также рассказал об избиениях. Позже мужчина признался, что травмы были получены при падении с кабины МАЗа.
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По информации МВД Белоруссии, мужчина много раз привлекался к административной ответственности, «с десяток из них — за распитие алкоголя в общественных местах». Сейчас Егор проходит фигурантом дела о массовых беспорядках.
Как сообщал «Рамблер», 9 августа телегам-каналы сообщили, что один из протестующих в Минске погиб в результате наезда спецтранспорта. Правозащитники назвали имя и возраст «погибшего» — Евгений Заичкин, 26 лет. 10 августа в белорусском МВД официально опровергли эту информацию.
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В мире , Евгений Заичкин , МВД , Минск
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