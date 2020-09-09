МВД Белоруссии. Участник протестов в Минске , якобы сбитый МАЗом силовиков 9 августа, оказался жив и здоров. Фрагмент беседы с 30-летним Егором опубликовало

На записи участник акции 9 августа признается, что был не согласен с результатами выборов и решил выйти к стеле на проспекте Победителей в Минске.

По его словам, он был пьян, и когда увидел движущийся МАЗ, не придумал ничего лучше, как запрыгнуть на кабину, чтобы его остановить.

Проехав несколько метров, мужчина упал на асфальт, а машина продолжила движение. Оппозиционные телеграм-каналы опубликовали видео падения Егора и предположили, что он погиб. На самом деле, Егор упал в сторону, получил травмы и был доставлен в больницу.

«Увидел двигавшийся МАЗ, чтобы его остановить, решил запрыгнуть на кабину. После этого ничего не помню, потому что алкогольное опьянение было и последующая черепно-мозговая травма», — заявил Егор.

При поступлении в больницу участник акции заявил, что его избила милиция. При опросе следователя также рассказал об избиениях. Позже мужчина признался, что травмы были получены при падении с кабины МАЗа.

По информации МВД Белоруссии, мужчина много раз привлекался к административной ответственности, «с десяток из них — за распитие алкоголя в общественных местах». Сейчас Егор проходит фигурантом дела о массовых беспорядках.