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Германия вынесла окончательный вердикт по делу Навального 

Павел Тиунов 1 час назад
Германия вынесла окончательный вердикт по делу Навального
Фото: РИА Новости
Немецкие власти уверены, что в отношении российского оппозиционера Алексея Навального было совершено тяжкое преступление, а отравили блогера боевым веществом из группы «Новичок», заявил вице-канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, Германия в очередной раз призывает российские власти совместно расследовать обстоятельства инцидента, сообщает РИА Новости.
Заявление Олафа прозвучало в бундестаге. Он заявил, что руководство Германии «совершенно уверено» в криминальном характере инцидента с Навальным.

«Это нападение было произведено с использованием вещества из группы ядов "Новичок"», — подчеркнул вице-канцлер.

Он также подчеркнул, что в настоящее время важно призвать Москву к сотрудничеству по расследованию тяжкого преступления. В настоящее время Берлин якобы принял выжидательную позицию, пока россияне не дадут необходимые разъяснения и не примут активных действий к кооперации.
Ранее, как сообщал «Рамблер», МИД России прокомментировал «нападки» стран-участниц G7 на российское правительство. Западные политики настояли на поимке преступников, которые якобы отравили Алексея Навального. Отечественные дипломаты, комментируя заявление, подчеркнули, что на самом деле политиков не интересуют жизнь и здоровье оппозиционера, а также реальные причины ухудшения его самочувствия. По их мнению, на Западе мобилизуют «санкционные настроения».
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В мире , Алексей Навальный , Олаф Шольц , Бундестаг , МИД , Правительство РФ , РИА Новости , Германия
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