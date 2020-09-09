Германия вынесла окончательный вердикт по делу Навального 

Немецкие власти уверены, что в отношении российского оппозиционера Алексея Навального было совершено тяжкое преступление, а отравили блогера боевым веществом из группы «Новичок», заявил вице-канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, Германия в очередной раз призывает российские власти совместно расследовать обстоятельства инцидента, сообщает РИА Новости.
Заявление Олафа прозвучало в бундестаге. Он заявил, что руководство Германии «совершенно уверено» в криминальном характере инцидента с Навальным.
«Это нападение было произведено с использованием вещества из группы ядов "Новичок"», — подчеркнул вице-канцлер.
Он также подчеркнул, что в настоящее время важно призвать Москву к сотрудничеству по расследованию тяжкого преступления. В настоящее время Берлин якобы принял выжидательную позицию, пока россияне не дадут необходимые разъяснения и не примут активных действий к кооперации.
Ранее, как сообщал «Рамблер», МИД России прокомментировал «нападки» стран-участниц G7 на российское правительство. Западные политики настояли на поимке преступников, которые якобы отравили Алексея Навального. Отечественные дипломаты, комментируя заявление, подчеркнули, что на самом деле политиков не интересуют жизнь и здоровье оппозиционера, а также реальные причины ухудшения его самочувствия. По их мнению, на Западе мобилизуют «санкционные настроения».