Германия вынесла окончательный вердикт по делу Навального 

Немецкие власти уверены, что в отношении российского оппозиционера Алексея Навального было совершено тяжкое преступление, а отравили блогера боевым веществом из группы «Новичок», заявил вице-канцлер Германии Олаф Шольц . По его словам, Германия в очередной раз призывает российские власти совместно расследовать обстоятельства инцидента, сообщает РИА Новости.

Заявление Олафа прозвучало в бундестаге . Он заявил, что руководство Германии «совершенно уверено» в криминальном характере инцидента с Навальным.

«Это нападение было произведено с использованием вещества из группы ядов "Новичок"», — подчеркнул вице-канцлер.

Он также подчеркнул, что в настоящее время важно призвать Москву к сотрудничеству по расследованию тяжкого преступления. В настоящее время Берлин якобы принял выжидательную позицию, пока россияне не дадут необходимые разъяснения и не примут активных действий к кооперации.