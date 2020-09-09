Умер Симеон Кокс

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Умер американский музыкант Симеон Кокс. Ему было 82 года.

Об уходе Кокса из жизни сообщает AL.com. Он скончался в городе Фэрхоп штата Алабама.

Артист родился 4 июня 1938 года в городе Ноксвилл штата Теннессии, однако вырос в Новом Орлеане штата Луизиана.

В 1967 году он основал дуэт Silver Apples вместе с барабанщиком Дэнни Тейлором . На счету коллектива шесть альбомов, последний из которых, Clinging To A Dream, вышел в 2016 году.