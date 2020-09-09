Лукашенко на прошлой неделе сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам. Белорусский гостелеканал ОНТ обнародовал, предположительно, аудиозапись перехваченного разговора. Названный представителем ФРГ человек на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно — на войне "всякие методы хороши". В кабмине ФРГ назвали "фиктивным разговором" опубликованную Белоруссией запись.

"Я многое знаю, но я ничего вам больше говорить не буду, потому что даже (ведущий Владимир) Соловьев, который вроде правильно воспринимал это… Как он там это назвал? Детским лепетом? Или чего там? Что-то вот в этом духе. Думаю, ну прежде чем бросаться этими словами… Ты же понимаешь, что эту информацию выдает президент. И прежде, чем ее выдать, я тысячу раз подумал. А потом думаю, ну вы же сволочи, ну что ж вы… Ну ладно, на Россию. Но он мой друг… Путин… Он подставил свое плечо", — заявил Лукашенко в интервью российским телеканалам.

Александру Бортникову. Глава государства в этой связи отметил, что не мог промолчать и "тихонько передать" оригинал записи главе ФСБ

"Я принял решение озвучить эту информацию", — пояснил Лукашенко.

Он также добавил, что не может опубликовать оригинал записи, поскольку он находится в ФСБ, это может сделать только Бортников.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.