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Международный скандал: Лавров обвинил Германию 

Артём Кульша 25 минут назад
«Нас не устраивает»: Лавров недоволен действиями ФРГ
Фото: Reuters
Власти Германии неподобающим образом относятся к официальным запросам властей России об отравлении политика Алексея Навального. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».
Сегодня Лавров рассказал, что российские власти сделали несколько официальных запросов в адрес немецких властей по ситуации с Навальным, но Берлин отнесся к ним неподобающе.

«Нас не устраивает суть реакции на наши законные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи. Нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором позиция германской стороны доводится до мировой общественности», — добавил он.

Вчера главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа (СФО) Александр Сабаев заявил, что лабораторные исследования биологических материалов Навального в экспертных лабораториях Омска и федеральных учреждениях России показали отсутствие следов «Новичка» и продуктов его распада.
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В мире , Политика , Алексей Навальный , Сергей Лавров , Александр Сабаев , Германия
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