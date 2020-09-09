«Нас не устраивает»: Лавров недоволен действиями ФРГ

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».

Сегодня Лавров рассказал, что российские власти сделали несколько официальных запросов в адрес немецких властей по ситуации с Навальным, но Берлин отнесся к ним неподобающе.

«Нас не устраивает суть реакции на наши законные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи. Нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором позиция германской стороны доводится до мировой общественности», — добавил он.