Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Я не трус»: Лукашенко прокомментировал видео с автоматом 

Алиса Селезнёва 58 минут назад
«Я не трус»: Лукашенко прокомментировал видео с автоматом
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не трус, не собирается бежать из страны, а автомат взял в руки, чтобы это показать. Об этом он рассказал в интервью представителям российских СМИ, видеотрансляция которого размещена RT.
Как сообщал «Рамблер», 9 августа после окончания голосования на выборах президента Белоруссии в городах страны начались массовые акции протеста. 23 августа многотысячная толпа манифестантов пришла к президентской резиденции. Дорогу ей преградили силовики. В соцсетях в тот же день появилась видеозапись прилета Лукашенко в резиденцию, на которой он вышел из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках.
Белорусский лидер пояснил, что в тот день в Telegram-каналах появилась информация о том, что он и его дети бежали из страны.

«Я продемонстрировал, что мои дети здесь, моя страна здесь, и я буду защищать эту страну, чего бы мне это не стоило», — сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что он «не трус, не боится» и не собирается убегать.
Видео дня. Родившая 14-го ребенка мать рассказала о главной проблеме
Комментарии 1
В мире , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о заговоре против Путина
Стало известно о заговоре против Путина
Волочкова показала себя после бани
Волочкова показала себя после бани
Из глубин Вселенной пришел таинственный сигнал
Из глубин Вселенной пришел таинственный сигнал
Названо место отбывания наказания Ефремова
Названо место отбывания наказания Ефремова
Видео
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
01:32
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
Происшествия
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
00:49
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
В мире Политика
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
00:09
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
01:26
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
Происшествия Пожары
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
00:51
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
Армия
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
00:18
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
Происшествия
Появилось видео землетрясения в Лондоне
01:16
Появилось видео землетрясения в Лондоне
Происшествия
Сожжение санкционных продуктов попало на видео
01:00
Сожжение санкционных продуктов попало на видео
Происшествия
Поезд метро «Москва-2020» попал на видео
06:30
Поезд метро «Москва-2020» попал на видео
Общество
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
01:13
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение