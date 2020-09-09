«Я не трус»: Лукашенко прокомментировал видео с автоматом 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не трус, не собирается бежать из страны, а автомат взял в руки, чтобы это показать. Об этом он рассказал в интервью представителям российских СМИ, видеотрансляция которого размещена RT.

Как сообщал «Рамблер», 9 августа после окончания голосования на выборах президента Белоруссии в городах страны начались массовые акции протеста. 23 августа многотысячная толпа манифестантов пришла к президентской резиденции. Дорогу ей преградили силовики. В соцсетях в тот же день появилась видеозапись прилета Лукашенко в резиденцию, на которой он вышел из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках.

Белорусский лидер пояснил, что в тот день в Telegram-каналах появилась информация о том, что он и его дети бежали из страны.

«Я продемонстрировал, что мои дети здесь, моя страна здесь, и я буду защищать эту страну, чего бы мне это не стоило», — сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что он «не трус, не боится» и не собирается убегать.