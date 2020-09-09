«Протестами управляют из США, Польши, Литвы и Украины» 

Чехии, Украине и Акции протеста против переизбрания Александра Лукашенко главой государства управляются центрами в Польше Литве , заявил белорусский президент во время интервью представителям российских СМИ. При этом руководят процессом, по его словам, — американцы, сообщает РИА Новости.

Обсуждая тему многочисленных митингов в республике, а также забастовок на промышленных предприятиях страны, Лукашенко подчеркнул, что акции протеста возникают вследствие «внешнего фактора».

Президент пояснил, что под этим термином он имеет в виду управление акциями протеста «извне»: из Польши, Чехии, Литвы и Украины, где созданы специальные центры. При этом Лукашенко подчеркнул, что основное воздействие на политическую обстановку в Белоруссии пытаются оказывать сотрудники американских спецслужб через «всем известные» Telegram-каналы.

В этом же интервью, как сообщал «Рамблер», Александр Лукашенко заявил, что не уйдет с поста президента «просто так». Он подчеркнул, что на протяжении 25 лет упорно трудился на благо государства. По его словам, он не из тех людей, кто может все «бросить». При этом национальный лидер отметил, что в случае его немедленной отставки пострадают его сторонники, которых «будут резать».