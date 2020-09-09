Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Протестами управляют из США, Польши, Литвы и Украины» 

Павел Тиунов 1 час назад
«Протестами управляют из США, Польши, Литвы и Украины»
Фото: РИА Новости
Акции протеста против переизбрания Александра Лукашенко главой государства управляются центрами в Польше Чехии, Украине и Литве, заявил белорусский президент во время интервью представителям российских СМИ. При этом руководят процессом, по его словам, — американцы, сообщает РИА Новости.
Обсуждая тему многочисленных митингов в республике, а также забастовок на промышленных предприятиях страны, Лукашенко подчеркнул, что акции протеста возникают вследствие «внешнего фактора».
Президент пояснил, что под этим термином он имеет в виду управление акциями протеста «извне»: из Польши, Чехии, Литвы и Украины, где созданы специальные центры. При этом Лукашенко подчеркнул, что основное воздействие на политическую обстановку в Белоруссии пытаются оказывать сотрудники американских спецслужб через «всем известные» Telegram-каналы.
В этом же интервью, как сообщал «Рамблер», Александр Лукашенко заявил, что не уйдет с поста президента «просто так». Он подчеркнул, что на протяжении 25 лет упорно трудился на благо государства. По его словам, он не из тех людей, кто может все «бросить». При этом национальный лидер отметил, что в случае его немедленной отставки пострадают его сторонники, которых «будут резать».
Видео дня. Родившая 14-го ребенка мать рассказала о главной проблеме
Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , РИА Новости , Литва , Польша , США , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Колесникова арестована
Колесникова арестована
Колесникова арестована
Колесникова арестована
Ефремов отказался от услуг Пашаева
Ефремов отказался от услуг Пашаева
Началась вакцинация москвичей от коронавируса
Началась вакцинация москвичей от коронавируса
Видео
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
01:32
Женщина едва не разнесла такси из-за детского кресла
Происшествия
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
00:49
Едва не задохнувшийся на публике Макрон попал на видео
В мире Политика
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
00:09
Побег осужденных иркутских Бонни и Клайда попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
01:26
Опубликовано видео пожара на площадке «Главкино»
Происшествия Пожары
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
00:51
Опубликовано видео полетов экипажей Ту-22М3
Армия
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
00:18
Опубликовано видео перевозки Ефремова в СИЗО
Происшествия
Появилось видео землетрясения в Лондоне
01:16
Появилось видео землетрясения в Лондоне
Происшествия
Сожжение санкционных продуктов попало на видео
01:00
Сожжение санкционных продуктов попало на видео
Происшествия
Поезд метро «Москва-2020» попал на видео
06:30
Поезд метро «Москва-2020» попал на видео
Общество
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
01:13
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение