Колесникова, как сообщал «Рамблер», — член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии и соосновательница политической партии «Вместе». Позавчера средства массовой информации сообщили, что неизвестные люди похитили ее в Минске. Вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что оппозиционерка была задержана за нарушение правил пересечения государственной границы.

«Предложил привезти передачу», — добавил Колесников.

Вчера в Министерстве внутренних дел (МВД) Украины сообщили, что власти Белоруссии пытались насильно выдворить Колесникову из страны. Украинские СМИ сообщили, что им это не удалось, так как оппозиционерка порвала свой паспорт.