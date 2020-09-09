Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова находится в следственном изоляторе (СИЗО) №1 в Минске. Об этом сообщает Tut.by.
Колесникова, как сообщал «Рамблер», — член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии и соосновательница политической партии «Вместе». Позавчера средства массовой информации сообщили, что неизвестные люди похитили ее в Минске. Вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что оппозиционерка была задержана за нарушение правил пересечения государственной границы.
Сегодня ее отец Александр Колесников сообщил Tut.by, что руководитель следственной группы главного следственного управления Следственного комитета (СК) Белоруссии по фамилии Василюк позвонил ему и рассказал, что его дочь арестована и помещена в СИЗО №1.
«Предложил привезти передачу», — добавил Колесников.
Вчера в Министерстве внутренних дел (МВД) Украины сообщили, что власти Белоруссии пытались насильно выдворить Колесникову из страны. Украинские СМИ сообщили, что им это не удалось, так как оппозиционерка порвала свой паспорт.