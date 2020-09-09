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Стало известно о местонахождении Колесниковой 

Артём Кульша 45 минут назад
Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова находится в следственном изоляторе (СИЗО) №1 в Минске. Об этом сообщает Tut.by.
Колесникова, как сообщал «Рамблер», — член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии и соосновательница политической партии «Вместе». Позавчера средства массовой информации сообщили, что неизвестные люди похитили ее в Минске. Вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что оппозиционерка была задержана за нарушение правил пересечения государственной границы.
МВД Украины: Колесникова порвала паспорт ради Белоруссии
Сегодня ее отец Александр Колесников сообщил Tut.by, что руководитель следственной группы главного следственного управления Следственного комитета (СК) Белоруссии по фамилии Василюк позвонил ему и рассказал, что его дочь арестована и помещена в СИЗО №1.

«Предложил привезти передачу», — добавил Колесников.

Вчера в Министерстве внутренних дел (МВД) Украины сообщили, что власти Белоруссии пытались насильно выдворить Колесникову из страны. Украинские СМИ сообщили, что им это не удалось, так как оппозиционерка порвала свой паспорт.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Александр Колесников , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , СКР , МВД , ФСИН , Минск
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