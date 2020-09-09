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«Почему вы молчите?»: Алексиевич обратилась к русской интеллигенции 

News.ru и ещё 2 17 минут назад
«Почему вы молчите?»: Алексиевич обратилась к России
Фото: facebook.com
Лауреат Нобелевской премии и член Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич обратилась к русской интеллигенции с просьбой поддержать людей, не согласных с результатами президентских выборов в Белоруссии.

Сначала у нас похитили страну. Похищают лучших из нас. Вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет, восстала страна. Мы не готовили переворот, мы хотели не допустить раскола в нашей стране, мы хотели, чтобы в обществе начался диалог, — цитирует «Подъём» Алексиевич.

По её словам, президент Белоруссии заявил, что не будет говорить «с улицей», а ведь это, добавила она, сотни тысяч людей, которые протестуют, потому что верят, что победят.

Хочу обратиться к русской интеллигенции. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все ещё ваши братья, — подчеркнула член координационного совета.

Светлана Алексиевич остаётся единственным членом президиума КС белорусской оппозиции, который сейчас находится на свободе. Она также входит в состав оппозиционного органа, однако не принимала в его работе активного участия по состоянию здоровья. Накануне в Белоруссии была задержана Член президиума КС Мария Колесникова. Двое других членов Антон Родненков и Иван Кравцов были отправлены через границу на Украину. Также был задержан Максим Знак.
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В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.
Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
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В мире , Общество , Политика , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Иван Кравцов , Антон Родненков , Светлана Алексиевич , Александр Лукашенко , Мария Колесникова
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