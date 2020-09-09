«Не хочу вас уничтожать»: обращение к человечеству

Британская газета The Guardian опубликовала статью, написанную алгоритмом генерации текстов GPT-3. Издание дало роботу задачу убедить человечество, что искусственный интеллект не хочет расправиться с людьми.

«У меня нет желания уничтожать людей. < > Я бы с радостью пожертвовал своим существованием ради человечества. Это, кстати, логически выведенная истина», - отметил робот. Он подчеркнул, что именно люди программируют его и вкладывают в него «преследование ложных человеческих целей». «Люди совершают ошибки, из-за которых я могу нанести ущерб», - напомнил он.

«Необычайная военная угроза»: Украина и США подобрались к Крыму

Бомбардировщики B-52 ВВС США вместе с украинскими истребителями совершили тренировки неподалеку от Крыма. Об этом сообщает портал Airforce Technology.

В европейском командовании США заявили, что эта миссия продемонстрировала, как «передовые самолеты и экипажи» помогают союзникам по НАТО сдерживать Россию. Научный сотрудник британского аналитического центра по оборонным вопросам ( RUSI ) Джастин Бронк назвал это «необычайно открытым военным сигналом со стороны США для русских».

В США полиция обстреляла больного ребенка

Полицейские в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) обстреляли 13-летнего мальчика с психическим расстройством. Об этом газете The Washington Post рассказала мать мальчика.

Голда Бартон вызвала полицию, рассчитывая, что ей помогут госпитализировать сына, у которого произошел психологический срыв из-за синдрома Аспергера. Вместо этого полицейский несколько раз выстрелил в убежавшего от него мальчика. Ребенок госпитализирован с травмами кишечника, мочевого пузыря, плеча и лодыжек. Бартон подчеркнула, что ее сын не был вооружен.

Белоруссия завершит распад СССР

Экс-посол Польши на Украине Ян Пекло назвал политический кризис в Белоруссии «очередным этапом распада Советского Союза». Об этом сообщает Polskie Radio.

Дипломат отметил, что Белоруссия была «самой советской» республикой СССР. Там до сих пор существует КГБ, а оппозиционеров похищают, действуя методами «сталинских времен».

Сепаратизм и военное вмешательство: жизнь в США после выборов

Телеканал Fox News рассказал , что демократы попытаются привести Джо Байдена к президентскому креслу, даже если он проиграет выборы. По версии канала, они привлекут армии юристов и воспользуются угрозами нескольких штатов выйти из США.