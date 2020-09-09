На Украине предрекли начало Третьей мировой войны

Действия киевской власти в Донбассе приведут к началу Третьей мировой войны. С соответствующим прогнозом выступил Константин Кузьмин, депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР.
«На востоке Украины идет не гражданская, а убийственная война. Скоро из-за действий Киева вспыхнет Третья мировая», — предсказал Кузьмин в разговоре с авторами YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что на Украине обозначили препятствия для завоевания территорий ДНР и ЛНР. По данному вопросу высказался Владислав Волошин, экс-спикер Генштаба Вооруженных сил бывшей советской республики.