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Депутат ДНР Кузьмин предрек начало Третьей мировой из-за действий Киева в Донбассе 

Аргументы Недели и ещё 1 5 часов назад
На Украине предрекли начало Третьей мировой войны
Фото: Аргументы Недели
Действия киевской власти в Донбассе приведут к началу Третьей мировой войны. С соответствующим прогнозом выступил Константин Кузьмин, депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР.

«На востоке Украины идет не гражданская, а убийственная война. Скоро из-за действий Киева вспыхнет Третья мировая», — предсказал Кузьмин в разговоре с авторами YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на Украине обозначили препятствия для завоевания территорий ДНР и ЛНР. По данному вопросу высказался Владислав Волошин, экс-спикер Генштаба Вооруженных сил бывшей советской республики.
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В мире , Украина , Владислав Волошин , Константин Кузьмин , Генштаб , Киев
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