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ВОЗ оценила сроки взятия коронавируса под контроль 

Вечерняя Москва и ещё 18 25 минут назад
ВОЗ оценила сроки взятия коронавируса под контроль
Фото: twitter.com/XHNews
Эксперты Всемирной организации здравоохранения полагают, что человечеству удастся взять под контроль эту болезнь в ближайшие два года.
Как уточнили в ВОЗ, невозможно точно сказать, когда завершится пандемия COVID-19, однако благодаря глобальным усилиям по борьбе с ней и применению современных технологий ситуацию можно будет взять под контроль в течение пары лет.
Для этого каждая страна должна сосредоточиться на предотвращении массовых мероприятий, чтобы помешать дальнейшему распространению вируса, создании условий для самостоятельной защиты населения от заражения, поддержке здравоохранения и защите уязвимых групп населения.
В ВОЗ не считают, что коронавирус стал более заразным за период пандемии. При всей способности вирусов к эволюции способность COVID-19 к распространению и тяжесть течения заболевания не претерпели изменений, отмечают в организации.
Однако в ВОЗ указывают на эпидемический потенциал коронавируса: индекс репродукции, то есть среднее число людей, заразившихся от каждого заболевшего, превышает два, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что за минувшие сутки в России зафиксировали еще 5363 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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В мире , Наука и техника , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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