ВОЗ оценила сроки взятия коронавируса под контроль 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения полагают, что человечеству удастся взять под контроль эту болезнь в ближайшие два года.

Как уточнили в ВОЗ, невозможно точно сказать, когда завершится пандемия COVID-19, однако благодаря глобальным усилиям по борьбе с ней и применению современных технологий ситуацию можно будет взять под контроль в течение пары лет.

Для этого каждая страна должна сосредоточиться на предотвращении массовых мероприятий, чтобы помешать дальнейшему распространению вируса, создании условий для самостоятельной защиты населения от заражения, поддержке здравоохранения и защите уязвимых групп населения.

В ВОЗ не считают, что коронавирус стал более заразным за период пандемии. При всей способности вирусов к эволюции способность COVID-19 к распространению и тяжесть течения заболевания не претерпели изменений, отмечают в организации.

Однако в ВОЗ указывают на эпидемический потенциал коронавируса: индекс репродукции, то есть среднее число людей, заразившихся от каждого заболевшего, превышает два, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в России зафиксировали еще 5363 случая заболевания коронавирусной инфекцией.