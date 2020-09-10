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США собрались заняться поиском виновных в ситуации с Навальным 

РИА Новости и ещё 30 26 минут назад
США займутся поиском виновных в ситуации с Навальным
Фото: ТАСС
Соединенные Штаты будут готовы приложить максимум усилий для определения виновных в ситуации с российским блогером Алексеем Навальным, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью журналисту Бену Шапиро.

«Евросоюз, некоторые европейские страны и США ясно дали россиянам понять, что наши ожидания заключаются в том, что они привлекут виновных к ответственности. Мы также приложим максимум усилий с тем, чтобы прийти к заключению в вопросе, кто в этом виновен», — приводит слова Помпео ТАСС.

При этом госсекретарь отметил, что не намерен распространяться о том, готовит ли Вашингтон какие-либо меры, пока об этом не объявит лично президент США Дональд Трамп.
Накануне Москва заявила протест Берлину в связи с выдвижением властями Германии обвинений и ультиматумов России по «отравлению» блогера. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москву не устраивает абсолютно неприемлемый тон, в котором позиция германской стороны по ситуации с блогером доводится до общественности.
На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы „Новичок“. Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.
Как подчеркивали в МИД России, создается впечатление, что сценарий с обвинениями в адрес России написан заранее: „с одной стороны, они заявляют, что обследования еще продолжаются и будут продолжены“, но „с другой, вердикт уже вынесен“.
При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у блогера Алексея Навального абсолютно не похожи на отравление „Новичком“. Другой разработчик „Новичка“ Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.
Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию — это почки, печень, легкие — на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть, не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы — а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.
Отметим, в конце августа минюст Германии получил запрос от Генпрокуратуры России, в котором российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения блогера, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.
В МИД России подчеркивали, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.
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Комментарии 29
В мире , Отравление Навального , Алексей Навальный , Сергей Лавров , Леонид Ринк , Дональд Трамп , Владимир Углев , Александр Сабаев , МИД , ЕС , Генпрокуратура РФ , Минюст РФ , ИТАР-ТАСС , Германия , Москва , США
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