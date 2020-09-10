США займутся поиском виновных в ситуации с Навальным

Соединенные Штаты будут готовы приложить максимум усилий для определения виновных в ситуации с российским блогером Алексеем Навальным , заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью журналисту Бену Шапиро.

«Евросоюз, некоторые европейские страны и США ясно дали россиянам понять, что наши ожидания заключаются в том, что они привлекут виновных к ответственности. Мы также приложим максимум усилий с тем, чтобы прийти к заключению в вопросе, кто в этом виновен», — приводит слова Помпео ТАСС.

При этом госсекретарь отметил, что не намерен распространяться о том, готовит ли Вашингтон какие-либо меры, пока об этом не объявит лично президент США Дональд Трамп

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы „Новичок“. Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

Как подчеркивали в МИД России, создается впечатление, что сценарий с обвинениями в адрес России написан заранее: „с одной стороны, они заявляют, что обследования еще продолжаются и будут продолжены“, но „с другой, вердикт уже вынесен“.

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у блогера Алексея Навального абсолютно не похожи на отравление „Новичком“. Другой разработчик „Новичка“ Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию — это почки, печень, легкие — на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть, не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы — а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Отметим, в конце августа минюст Германии получил запрос от Генпрокуратуры России , в котором российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения блогера, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В МИД России подчеркивали, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.