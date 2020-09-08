Лукашенко предупредил Путина о крахе России 

«Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия», — заявил Лукашенко.

Он рассказал, что после начала протестов в Белоруссии разговаривал со «своим старшим другом» и «старшим братом» Путиным и предупредил его о том, что противостоять вмешательству Запада невозможно.

«Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь», — подчеркнул Лукашенко.

По словам белорусского лидера, все протесты координировались через телеграм-каналы, которым невозможно противостоять. Он отметил, что за всеми телеграм-каналами стоят американцы, а их главной целью является Россия.

«Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия», — заключил Лукашенко.

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались и продолжаются до сих пор массовые акции протеста.