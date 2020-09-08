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Лукашенко предупредил Путина о крахе России 

Вероника Полынина 23 минуты назад
Лукашенко предупредил Путина о крахе России
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил своего российского коллегу Владимира Путина о том, что Россия может «рухнуть» вслед за Белоруссией. Об этом он заявил в интервью российским журналистам, расшифровку беседу приводит телеграм-канал RT.

«Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия», — заявил Лукашенко.

Он рассказал, что после начала протестов в Белоруссии разговаривал со «своим старшим другом» и «старшим братом» Путиным и предупредил его о том, что противостоять вмешательству Запада невозможно.

«Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь», — подчеркнул Лукашенко.

По словам белорусского лидера, все протесты координировались через телеграм-каналы, которым невозможно противостоять. Он отметил, что за всеми телеграм-каналами стоят американцы, а их главной целью является Россия.

«Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия», — заключил Лукашенко.

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались и продолжаются до сих пор массовые акции протеста.
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В мире , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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