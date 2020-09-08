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Украинский турист заразился коронавирусом в Турции и умер 

Lenta.ru 1 час назад
Украинский турист заразился COVID в Турции и умер
Фото: globallookpress.com
Украинский турист заразился коронавирусом и умер во время отдыха в Турции. Об этом сообщает портал zhaj.ua.
О смерти украинца написала на своей странице в Facebook жительница города Виноградова Ирина Гуцул. По словам женщины, мужчина отдыхал на курорте вместе со своей женой и дочерью, сейчас его родственники ищут средства для транспортировки тела на родину.
Ранее стало известно, что власти Турции ввели повсеместные ограничения для всех жителей и туристов в качестве новой меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Теперь каждый человек, находящийся на территории Турции, обязан надевать респираторную маску во всех без исключения общественных местах.
7 сентября сообщалось, что по меньшей мере 12 российских туристов заразились коронавирусом в Турции. Двое из них госпитализированы, остальные находятся на изоляции в гостиницах.
Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. Всего в Турции за время пандемии коронавирусом заразились 282 тысячи человек, вылечились от заболевания 252 тысячи, а скончались — 6,7 тысячи.
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Комментарии 1
В мире , Ирина Виноградова , Турция
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