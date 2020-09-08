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Трамп рассказал о «вылезшем из подвала» Байдене 

Lenta.ru и ещё 1 29 минут назад
Трамп рассказал о «вылезшем из подвала» Байдене
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что его оппонент, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, «вылез из подвала» из-за плохих опросов. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Отлично! Байдена наконец-то заставили выйти из своего подвала. Теперь можно увидеть, что происходит "там наверху". Он может провести "ограниченную" [предвыборную] кампанию. Однако подвальный Байден уже не так хорош в опросах», — заявил американский президент.

При этом недавние опросы общественного мнения показывают, что Байден опережает Трампа по популярности.
2 сентября помощник американского лидера Дэн Скавино опубликовал видео спящего Байдена. Тем самым штаб Трампа затроллил демократа в ответ на запуск последним сайта, который содержит критику главы государства.
Выборы президента США намечены на 3 ноября. От Республиканской партии будет избираться действующий президент Дональд Трамп, а демократы поддержат бывшего вице-президента Джо Байдена.
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Комментарии 1
В мире , Дэн Скавино , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Республиканская партия США , США
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