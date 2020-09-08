Трамп рассказал о «вылезшем из подвала» Байдене 

«Отлично! Байдена наконец-то заставили выйти из своего подвала. Теперь можно увидеть, что происходит "там наверху". Он может провести "ограниченную" [предвыборную] кампанию. Однако подвальный Байден уже не так хорош в опросах», — заявил американский президент.