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Лукашенко предупредил Путина об «обрушении» России следом за Белоруссией

News.ru
23 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что говорил с российским коллегой Владимиром Путиным о протестах в стране. Он «предупредил» российского главу, что РФ «рухнет» следом за РБ.
Лукашенко предупредил Путина о крахе России
Фото: ТАССТАСС
Такое заявление он сделал в ходе интервью российским телеканалам. Политик отметил, что расслабляться не стоит, так как в России скоро произойдут «определённые политические события».
Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия <...> Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом (старшим братом я его называю) Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя, — подчеркнул он.
Расшифровка беседы опубликована в Telegram-канале RT.
В Белоруссии на протяжении почти месяца проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.
Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле. При этом заявил, что только он сейчас может защитить белорусов.
В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Россия,Беларусь,
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