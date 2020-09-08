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Лукашенко заявил об отсутствии у него миллиардов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 50 минут назад
Лукашенко заявил об отсутствии у него миллиардов
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него миллиардов нет, но если бы даже они были, то он бы не покинул страну, передает слова белорусского лидера корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий.

«Знаете, даже такая фраза прозвучала: «Я не Порошенко, у меня нет миллионов и миллиардов. Но даже если бы были, я бы никогда не покинул Беларусь», — передает слова главы республики РИА «Новости».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.
Президент выразил мнение, что в случае победы протестующих повторных выборов в республике не будет, а страной якобы станет управлять блогер Сергей Тихановский. Также Лукашенко заявил, что покинет президентский пост только после принятия новой конституции.
Президент Белоруссии также заявил, просто так не собирается покидать свой пост, иначе его сторонников станут «резать».
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В мире , СНГ , Украина , Сергей Тихановский , Александр Лукашенко , Антон Верницкий , РИА Новости
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