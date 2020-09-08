Соратник рассказал о билете для Колесниковой

«Когда нас перед границей [с Украиной] посадили в машину, там мы обнаружили тесты на коронавирус и медстраховку», — сказал Кравцов.

Соратник Колесниковой утверждает, что для нее были куплены авиабилеты в Мюнхен через Вену, а для него и Родненкова — в Турцию на 8 сентября.

«Видимо с тем, чтобы сфотографировать и инсценировать якобы наши планы улететь за границу», — отметил Кравцов.

Ранее Кравцов заявил, что после его задержания белорусские силовики «рисовали возможность вывоза Марии Колесниковой за границу», объясняя это необходимостью «деэскалации обстановки в стране».

7 сентября в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Кравцов и Родненков перестали выходить на связь. На следующий день власти заявили, что Колесникова пыталась покинуть страну, но была задержана. КС отрицает ее планы уехать из Белоруссии.