Лукашенко подчеркнул, что на протяжении 25 лет он упорно трудился на благо государства. По словам президента, он не из тех людей, кто может все «просто так бросить».

«Я просто так не уйду. Если я уйду, моих сторонников будут резать!» — добавил Лукашенко.

Громкое заявление было сделано во время большого интервью белорусского президента представителям российских СМИ. Как сообщал «Рамблер», Лукашенко в процессе беседы уже допустил проведение досрочных президентских выборов в республике, заявил, что за акциями протеста стоят США и местные «буржуйчики», а также признал, что «пересидел» на своем посту. При этом глава государства заявил, что в настоящее время только он может «защитить Беларусь».