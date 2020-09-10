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В США заявили о бесполезности введения санкций против Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 5 минут назад
В США уверены в бесполезности санкций против Белоруссии
Фото: ТАСС
Американская телекомпания CNN выступила с утверждением, что возможные дополнительные санкции Евросоюза и США в отношении Белоруссии не дадут желаемого результата и будут носить скорее символический характер.
Американская телекомпания обратила внимание на то, что пока только Латвия, Литва и Эстония ввели против Минска ограничительные меры в виде запрета на въезд для Лукашенко и еще 29 белорусских официальных лиц. Остальные государства ЕС, скорее всего, последуют примеру стран Балтии, хотя прошло уже три недели с тех пор, как на экстренной встрече глав МИД сообщества 14 августа было принято решение о необходимости введения новых персональных санкций, констатировала телекомпания, передает ТАСС.

«Нацеливание на активы или поездки Лукашенко и приближенных к нему лиц носило бы скорее символический, чем субстантивный характер. Это не группа лиц, находящихся в глубокой зависимости от внешнего мира», — считает CNN.

По убеждению телекомпании, даже экономические санкции в отношении республики, включая ее экспортеров, имели бы «ограниченный эффект». Доля Евросоюза в торговом обороте Белоруссии составляет менее 20%, а России — 49%. «В любом случае США и ЕС вряд ли одобрят более масштабный санкционный режим, который причинит вред населению и, возможно, даст Лукашенко аргументы в подтверждение его заявлений о заговоре Запада против него», — говорится в комментарии.
Телекомпания обращает внимание на наличие у Минска возможностей должным образом ответить на потенциальные ограничительные меры со стороны Запада. Литва получает значительный доход от транзита товаров между Белоруссией и другими странами. При этом существенная часть экспорта из Европы в Россию проходит через Белоруссию, поясняет свою мысль телекомпания.
Напомним, во вторник ЕС пригрозил Белоруссии санкциями. В конце августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о подготовке санкционного списка из 20 человек. При этом Евросоюз решил не включать в список президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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Комментарии
В мире , Жозеп Боррель , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС , Латвия , Литва , Минск , США , Эстония
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