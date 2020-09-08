Штаб Бабарико сообщил, где находится Колесникова

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в населенном пункте Прудок в Гомельской области. Об этом во вторник сообщил штаб экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико.

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"В наш штаб из нескольких анонимных источников поступила информация, что Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде (войсковая часть 1257-247768, Гомельская область, Мозырский район, населенный пункт Прудок)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

Представители штаба обратились к властям Белоруссии с требованием "сообщить о месте нахождения Марии Колесниковой, а в случае ее удержания представителями власти - незамедлительно освободить и в полном объеме обеспечить ее право на защиту и другие процессуальные гарантии".

Официальным комментарием Государственного пограничного комитета Белоруссии по вопросу местонахождения Колесниковой ТАСС не располагает.