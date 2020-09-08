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Лукашенко заговорил о досрочных выборах 

Артём Кульша 49 минут назад
Лукашенко заговорил о досрочных выборах
Фото: РИА Новости
Власти Белоруссии готовы провести реформу Конституции и не исключают проведение досрочных президентских выборов. Об этом, как сообщил журналист Роман Бабаян в своем телеграме, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались и продолжаются до сих пор массовые акции протеста.
Сегодня президент Белоруссии дал интервью российским журналистам, в том числе Бабаяну, главному редактору радиостанции «Говорит Москва». В своем телеграме он опубликовал фрагменты интервью.

«Мы готовы провести реформу Конституции. После этого не исключаю досрочных президентских выборов», — заявил, в частности, Лукашенко.

Также он заявил, что просто так не уйдет, что допускает, что пересидел на посту президента, а также что член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова была задержана за нарушение правил пересечения государственной границы.
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В мире , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , Радиостанция "Говорит Москва"
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