Лукашенко заговорил о досрочных выборах 

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Власти Белоруссии готовы провести реформу Конституции и не исключают проведение досрочных президентских выборов. Об этом, как сообщил журналист Роман Бабаян в своем телеграме, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались и продолжаются до сих пор массовые акции протеста.

Сегодня президент Белоруссии дал интервью российским журналистам, в том числе Бабаяну, главному редактору радиостанции «Говорит Москва». В своем телеграме он опубликовал фрагменты интервью.

«Мы готовы провести реформу Конституции. После этого не исключаю досрочных президентских выборов», — заявил, в частности, Лукашенко.