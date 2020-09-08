Кремль ответил на угрозы Меркель 

Нерезонно говорить о каких-либо мерах в отношении газопровода «Северный поток — 2» в контексте отравления политика Алексея Навального. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок» и в данной связи в отношении России могут быть приняты меры.
В конце августа канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток — 2» должен быть завершен, несмотря на инцидент с Навальным. Вчера официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что Меркель готова изменить свою позицию относительно «Северного потока — 2».
«С какой стати говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного (коммерческого. — Прим. ред.) проекта, где участвуют и германские компании? Это нерезонно. А главное, не имея никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент», — прокомментировал сегодня Песков.