Кремль ответил на угрозы Меркель 

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок» и в данной связи в отношении России могут быть приняты меры.

В конце августа канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток — 2» должен быть завершен, несмотря на инцидент с Навальным. Вчера официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что Меркель готова изменить свою позицию относительно «Северного потока — 2».