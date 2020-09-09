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Лукашенко признал, что «немного пересидел» на посту президента 

Газета.Ru и ещё 37 32 минуты назад
Лукашенко признал, что «немного пересидел»
Фото: globallookpress.com
Белорусский лидер Александр Лукашенко признал, что, возможно, "немного пересидел" в президентском кресле. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал журналист Евгений Рожков, который участвовал в интервью с Лукашенко.

"Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника", — процитировал слова Лукашенко Рожков.

Однако глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день только он может "защитить белорусов".
Ранее Лукашенко заявил, что "Россия станет следующей" в случае крушения Белоруссии.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.
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Комментарии 3
В мире , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , Евгений Рожков
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