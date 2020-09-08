По данным издания, слова белорусского лидера привел корреспондент телеканала «Россия-1» Евгений Рожков, который принимал участие в интервью Александра Лукашенко представителям российских СМИ.
«Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить Беларусь», - пояснил президент.
Как сообщал «Рамблер», после выборов президента Белоруссии, завершившихся, по официальным данным, победой Александра Лукашенко, в стране проходят массовые акции протеста, которые сопровождались массовыми задержаниями и столкновениями с силовиками.