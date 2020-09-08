Обзор иноСМИ: «устанавливают блокпосты и похищают людей» 

В Париже объявили войну общественному транспорту

Мэр Парижа Анн Идальго решила, что французская столица должна стать городом, «на сто процентов» ездящим на велосипедах, пишет Le Figaro. Мэр увеличивает количество велодорожек в ущерб автобусам, которые ежедневно перевозят миллионы пассажиров.

Автор статьи заявил, что уехать с Северного или Южного вокзалов Парижа на такси или автобусе теперь почти невозможно из-за гигантских пробок, возникших из-за нового плана дорожного движения Идальго. Le Figaro отмечает, что людям с инвалидностью, которые намерены попасть на Лионский вокзал, советуют лететь в провинцию на самолете.

Депутат обвинил Европу в поддержке России вместо Белоруссии

Депутат польской партии «Право и справедливость» Павел Лищецкий заявил, что многие страны Западной Европы выбирают хорошие отношения с Россией и не думают об угрозе для независимости Белоруссии. Об этом сообщает Polskie Radio.

По мнению Лищецкого, повлиять на решение ЕС по Белоруссии может единая позиция польских депутатов в Европарламенте . Депутат от «Гражданской коалиции» Чеслав Мрочек добавил, что изменить ситуацию в Белоруссии также помогут США.

«Русский убийца»: описания достаточно, чтобы вызвать панику в США

Китайское издание Sina рассказало о российском боевом железнодорожном ракетном комплекс «Баргузин», который, по версии китайцев, наводит ужас на американскую армию одним своим описанием.

Снаружи «Баргузин» ничем не отличается от обычного поезда, поэтому врагу его раскусить сложно. Благодаря высокой скорости ракетного запуска он способен выполнять боевую задачу за несколько минут, кроме того, он мобилен, легок в транспортировке и способен вместить 30 боеголовок.

В Швеции начали похищать сотрудников школ

Шведская газета Dagens Nyheter рассказала , что один из районов Гётеборга перешел под полный контроль преступных группировок. Члены банд устанавливают в этом районе блокпосты и похищают сотрудников школ.

Местный учитель Хо-Пе Тран рассказал, что шведские фамилии в школах его района стали редкостью, дети, попадающие к нему, часто не говорят на шведском и не прилагают усилий для учебы: они видят перед собой примеры, когда можно передать какую-то сумку, и разом получить за это несколько тысяч.

«Так ли опасно российское вмешательство?»

Журналист Джошуа Яффа в своем материале для The New Yorker пришел к выводу, что западные страны слишком переоценивают угрозу российского вмешательства в выборы.

«Проблема осмысления дезинформации состоит в том, чтобы отделить намерение от воздействия», — заявил он.