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Комиссар ООН призвала провести тщательное расследование «попытки убийства» Навального 

ТАСС и ещё 7 57 минут назад
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к независимому расследованию произошедшего с блогером Алексеем Навальным, усмотрев в случившемся "попытку убийства". В распространенном во вторник в Женеве заявлении она приветствовала сообщения из Берлина о том, что Навальный вышел из комы.

"Навальный был тем, в отношении кого явно требовалась государственная защита", — подчеркнула Бачелет.

Как отмечается в пресс-релизе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, Бачелет "приветствует весть о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный вышел из комы".
По словам Бачелет, "недостаточно просто отрицать, что он был отравлен, и отрицать необходимость тщательного, независимого, беспристрастного и транспарентного расследования этой попытки убийства".

"Российские власти призваны в полной мере расследовать, кто несет ответственность за это преступление — очень серьезное преступление", — констатировала верховный комиссар.

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В мире , Видео , Политика , Происшествия , Мишель Бачелет , Алексей Навальный , Управление ООН по правам человека , ООН
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