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Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к независимому расследованию произошедшего с блогером Алексеем Навальным , усмотрев в случившемся "попытку убийства". В распространенном во вторник в Женеве заявлении она приветствовала сообщения из Берлина о том, что Навальный вышел из комы.

"Навальный был тем, в отношении кого явно требовалась государственная защита", — подчеркнула Бачелет.

По словам Бачелет, "недостаточно просто отрицать, что он был отравлен, и отрицать необходимость тщательного, независимого, беспристрастного и транспарентного расследования этой попытки убийства".