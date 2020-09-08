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МВД Украины: Колесникова порвала паспорт ради Белоруссии 

Алиса Селезнёва 46 минут назад
МВД Украины: Колесникова порвала паспорт ради Белоруссии
Фото: РИА Новости
Оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов были выдворены из Белоруссии насильно. Об этом сегодня в Facebook заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Как сообщал «Рамблер», 7 сентября члены Координационного совета белорусской оппозиции Кравцов, Родненков и Мария Колесникова перестали выходить на связь со своими соратниками. Адвокаты заявили об их возможном похищении. Сегодня стало известно, что оппозиционеры прошли пограничный контроль в пункте пропуска на границе с Украиной. При этом Колесникова не смогла покинуть территорию Белоруссии.

«Это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу», — написал сегодня Геращенко.

Он также подчеркнул, что Колесникова осталась на территории Белоруссии и возложил «всю ответственность за ее жизнь и здоровье» на президента Александра Лукашенко.
Он также подчеркнул, что Колесникова осталась на территории Белоруссии и возложил «всю ответственность за ее жизнь и здоровье» на президента Александра Лукашенко.
При этом осведомленный источник рассказал «Интерфакс-Украина», что Мария Колесникова «при попытке фактической депортации порвала свой паспорт, и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины».
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Комментарии 3
В мире , СНГ , Антон Геращенко , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , МВД , Интерфакс
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