Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина откажется от российской вакцины против коронавируса 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Украина откажется от российской вакцины
Фото: ТАСС
Украина решила отказаться от разработанной в России вакцины от коронавируса в пользу производителей из Евросоюза и США. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.
Комментируя вопрос о том, что ответит Киев, если Москва предложит ему свой препарат, Кулеба сказал: «Мы эффективно сотрудничаем с Европейским Союзом, Соединенными Штатами и другими странами в этой сфере».
Министр добавил, что у Украины очень предметный диалог с Евросоюзом и очень тесный с США по поводу получения вакцины от COVID-19.

«И когда я говорю "диалог" — это [означает, что] уже нарабатываются модели того, как мы можем получить доступ к вакцине, когда она окажется в их распоряжении», — пояснил Кулеба.

21 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности создать в стране вакцину от коронавируса. По его словам, в стране есть гениальные медики и ученые, но оборудования и медицинской науки нет. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко критиковал российскую вакцину.
О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа сообщил президент Владимир Путин. Препарат назвали «Спутник V», массовая вакцинация запланирована на середину сентября.
Последние новости
Ефремова посадили на восемь лет за смертельное ДТП на Садовом кольце Ефремова посадили на восемь лет за смертельное ДТП на Садовом кольце В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком Колесникову задержали на границе с Украиной Колесникову задержали на границе с Украиной
Комментарии 12
В мире , Украина , Виктор Ляшко , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Владимир Путин , МИД , ЕС , РИА Новости , Киев , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вот они и поделили Украину на три части»
«Вот они и поделили Украину на три части»
«Захарова послала американцев на хрен»
«Захарова послала американцев на хрен»
Криминальный авторитет дал совет Ефремову
Криминальный авторитет дал совет Ефремову
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
Видео
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
01:13
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
Происшествия
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
01:15
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
00:26
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
00:19
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
В мире Происшествия
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
01:18
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
Шоу-бизнес Общество
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
01:25
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей состояния Навального
01:19
Появилось видео подробностей состояния Навального
Происшествия
Появилось видео падения параплана в Москве
02:15
Появилось видео падения параплана в Москве
Происшествия
Нападение курьеров на подростков попало на видео
02:36
Нападение курьеров на подростков попало на видео
Происшествия
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
01:30
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение