Украина пойдет в Гаагу против России 

Генпрокуратура Украины передаст в Международный уголовный суд материалы по Иловайской трагедии для решения вопроса об открытии производства. Об этом в интервью «Радио Свободы» заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.
«Рамблер» писал, что Украина с 2014 года проводит операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. В 2014 году военнослужащие Украины были «взяты в котел» под Иловайском, в результате боев погибли как военные, так и мирные жители.
По словам Мамедова, в окружении под Иловайском были убиты 366 украинских военнослужащих, 429 получили ранения различной степени тяжести.
«Расследованием обстоятельств Иловайской трагедии беспрекословно установлены нарушения РФ и высшим военным командованием договоренностей о предоставлении гуманитарного коридора для ухода украинских военных из окружения в районе Иловайска», — пояснил Мамедов.
Замгенпрокурора также отметил, что «доказательства ведения агрессивной войны против Украины и финансирования терроризма» направлены также в Международный суд ООН и в Европейский суд по правам человека.