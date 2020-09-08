Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина пойдет в Гаагу против России 

Алиса Селезнёва 18 минут назад
Украина пойдет в Гаагу против России
Фото: РИА Новости
Генпрокуратура Украины передаст в Международный уголовный суд материалы по Иловайской трагедии для решения вопроса об открытии производства. Об этом в интервью «Радио Свободы» заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.
«Рамблер» писал, что Украина с 2014 года проводит операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. В 2014 году военнослужащие Украины были «взяты в котел» под Иловайском, в результате боев погибли как военные, так и мирные жители.
По словам Мамедова, в окружении под Иловайском были убиты 366 украинских военнослужащих, 429 получили ранения различной степени тяжести.

«Расследованием обстоятельств Иловайской трагедии беспрекословно установлены нарушения РФ и высшим военным командованием договоренностей о предоставлении гуманитарного коридора для ухода украинских военных из окружения в районе Иловайска», — пояснил Мамедов.

Замгенпрокурора также отметил, что «доказательства ведения агрессивной войны против Украины и финансирования терроризма» направлены также в Международный суд ООН и в Европейский суд по правам человека.
Комментарии 33
В мире , Гюндуз Мамедов , ЕСПЧ , ООН , Гаага
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
Раскрыта цель похищения Колесниковой в центре Минска
Раскрыта цель похищения Колесниковой в центре Минска
«Захарова послала американцев на хрен»
«Захарова послала американцев на хрен»
Глава МВД вынес вердикт по делу Навального
Глава МВД вынес вердикт по делу Навального
Видео
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
01:18
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
Шоу-бизнес Общество
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
01:25
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей состояния Навального
01:19
Появилось видео подробностей состояния Навального
Происшествия
Появилось видео падения параплана в Москве
02:15
Появилось видео падения параплана в Москве
Происшествия
Нападение курьеров на подростков попало на видео
02:36
Нападение курьеров на подростков попало на видео
Происшествия
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
01:30
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
Политика
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
01:13
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
Происшествия
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
01:32
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
Происшествия
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
00:52
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
Происшествия
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
00:36
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение