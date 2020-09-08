Украина пойдет в Гаагу против России 

Генпрокуратура Украины передаст в Международный уголовный суд материалы по Иловайской трагедии для решения вопроса об открытии производства. Об этом в интервью «Радио Свободы» заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов

«Рамблер» писал, что Украина с 2014 года проводит операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. В 2014 году военнослужащие Украины были «взяты в котел» под Иловайском, в результате боев погибли как военные, так и мирные жители.

По словам Мамедова, в окружении под Иловайском были убиты 366 украинских военнослужащих, 429 получили ранения различной степени тяжести.