Трамп поддержал остановку «Северного потока–2»

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что поприветствовал был отказ Германии от завершения и введения в эксплуатацию экспортного газопровода «Северный поток — 2».

Так политик прокомментировал заявление Штеффена Зайберта — представителя канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Берлин допускает введение санкций против СП-2 из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным

«Конечно, я поддержал бы эту меру. Мы защищаем Германию от России, а Германия платит миллиарды долларов России за энергоносители, и от 60% до 70% энергоносителей поступает ей из России», — приводит ТАСС слова американского лидера.

Он также указал, что противодействие СП-2 началось только при его президентстве.

«Я задал вопрос: почему Германия заключает сделку, предусматривающую выплаты России миллиардов долларов, а мы обеспечиваем защиту Германии от России», — посетовал Трамп.

Впрочем, в настоящее время даже в правительстве ФРГ нет единой точки зрения на этот вопрос — Берлин продолжает консультации с Москвой , причем, пока даже не на уровне первых лиц, рассказал Зайберт.

Ранее председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес заявил, что прекращение строительства СП-2 приведет к колоссальным многомиллиардным убыткам европейских компаний и потере рабочих мест на востоке Германии.

Он также обратил внимание, что отказ от реализации проекта приведет к судебным тяжбам, так как все разрешения на строительство были получены.

«Мы не считаем, что эти разрешения можно поставить под вопрос задним числом», — добавил глава OAOEV.

Председатель объединения германской газовой отрасли «Будущее. Природный газ» (Zukunft Erdgas) Тимм Келер отметил ранее, что «в случае остановки строительства СП-2 придется списать вложения в размере €8 млрд». Кроме того, необходимо будет потратить €4 млрд, чтобы построить соединительные трубопроводы.

В этой связи Германия изучает возможность обсуждения на уровне ООН угроз Соединенных Штатов ввести санкции в отношении СП-2, заявил RT Deutsch глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст

Он назвал недопустимой ситуацию, в которой одна страна, к примеру США, предписывала другой суверенной стране — ФРГ — или суверенному Европейскому союзу , каким образом решать вопрос собственного энергообеспечения.

Эрнст подчеркнул, что это «противоречит любым разумным отношениям».

Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике также высказался по поводу заявлений Европейской комиссии о том, что введение Вашингтоном санкций будет нарушением международного права.

«Это нарушение — так угрожать суверенитету страны при помощи экстерриториальных санкций. Ведь дело в том, что эти санкции не касаются территории США, они касаются Европейского союза», — подчеркнул он.

На фоне всего происходящего президент России Владимир Путин регулярно напоминает, что проект СП-2 имеет «сугубо экономическую» направленность.

На январской встрече с Меркель он также поблагодарил Берлин за содействие в реализации проекта и противодействие санкциям США.

«В активе России и Германии — целый ряд крупных совместных проектов в области энергетики», — добавил президент России.

Впрочем, недовольство Трампа политикой Германии не сводится к СП-2. Американский лидер постоянно напоминает, что немецкие власти тратят на оборону в статусе члена НАТО порядка 1% ВВП, тогда как, по словам главы Белого дома, этот показатель должен составлять 2%. Хотя и это тоже мало, считает президент США.

Трамп заявлял, что Берлин должен платить даже более двух процентов ВВП, определенных НАТО, чтобы помогать альянсу «противостоять русским».

Более того — Трамп может до ноябрьских выборов и вовсе объявить о выходе из НАТО, считает бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

Чуть ранее в Варшаве США и Польша подписали договор об усилении военного сотрудничества. При этом президент Польши Анджей Дуда заявил, сотрудничество Польши и США в оборонной сфере «означает усиление безопасности для нашей части Европы».

По словам американского лидера, переброска войск в Европе является «наказанием» для Германии, которая сотрудничает с Россией в вопросе поставок энергоносителей, а также не оплачивает необходимые взносы в НАТО.