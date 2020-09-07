Саакашвили намерен вернуться к власти в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили завил о том, что он собирается мирным путем вернуться к власти у себя на родине.

Как сообщает телеканал «Мтавари», Саакашвили подчеркнул, что приедет обратно, когда его возвращение не вызовет противостояние и массовые беспорядки в стране.

«Очень важно, чтобы все произошло мирно, потому что в свое время я передал руководство мирным путем и сейчас действительно не планирую беспорядками приходить к власти», — сказал политик.

Напомним, Саакашвили бежал из Грузии в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел. По некоторым из них он был заочно приговорен к тюремному заключению.