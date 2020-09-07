Сербия отворачивается от России в сторону США

Автор независимого сербского издания, специализирующегося на геополитике, подвергает критике соглашения сербского президента Вучича с США , подписанные в Вашингтоне. Он обращает внимание не только на «экономическое признание» албанского режима в Косово. Ибо как можно экономически сотрудничать с режимом, который ты не признаешь? Не так уж шокирует автора и перенос сербского посольства из Тель-Авива в Иерусалим — в угоду Израилю . Главная мишень критики автора — отход Сербии от России , включая энергетический вопрос.

Недавно в Вашингтоне Сербия и Косово при посредничестве США подписали договор, упорядочивающий их взаимоотношения. Это соглашение — буквально подарок для всех тех, кто интересуется геополитикой. Первое, что бросается в глаза, — это упоминание Израиля, противостоящего ему в Ливане военизированного движения «Хизбалла» и перенесения посольства Сербии в Иерусалим. Может возникнуть вопрос: почему все эти темы затрагивались на переговорах между Сербией и Косово? Какое они вообще имеют отношение к косовскому вопросу? Конечно, эти упоминания в тексте договора не случайны и заслуживают детального и всестороннего анализа, который, несомненно, появится уже в ближайшие дни. Сегодня же я бы хотел поговорить о влиянии договора на двусторонние отношения по линиям Сербия — Россия и Сербия — Китай . Прямых упоминаний об этих странах в договоре нет, но после прочтения текста договора понимаешь, что исключительное внимание уделяется именно им.

Что в тексте говорится о России и Китае?

Как я уже писал выше, эти две страны прямо нигде не упоминаются, но, честно говоря, вряд ли найдется глупец, не понимающий, о чем на самом деле в тексте договора идет речь. Вот интересные с этой точки зрения пункты договора.

Пункт номер восемь. Обе стороны диверсифицируют свои источники энергоносителей.

Пункт номер девять. Обе стороны в своих сетях мобильной коммуникации запретят применение оборудования 5G, поставляемого непроверенными продавцами. Там, где такое оборудование уже есть, обе стороны обязаны отказаться от него, как и от других посреднических услуг, и сделать это своевременно.

Отношения с Россией

Начнем с восьмого пункта. Прямых упоминаний о России нигде нет, и тем не менее все понимают, что этот пункт касается именно ее. «Энергетическая диверсификация» — лишь одна из формулировок в новом западном политическом лексиконе. В переводе на нормальный человеческий язык призыв к этой самой диверсификации означает: «Перестаньте покупать энергоносители у России и переходите к энергоносителям, которые предлагают Соединенные Штаты». Понятие «диверсификация» чаще всего звучит, когда от Европейского Союза требуют прекратить энергетическое сотрудничество с Россией. Как известно, США оказывают большое давление на Германию , чтобы она отказалась от строительства газопровода «Северный поток — 2». В Вашингтоне от Германии хотят, чтобы она закупала американский сжиженный газ.

Недавнее происшествие с Навальным снова подняло вопрос о реализации этого проекта и о введении дополнительных санкций против России. Многие немецкие СМИ обвинили Владимира Путина в том, что он лично организовал покушение на своего политического противника, а потому они требуют наказать Россию в энергетической сфере. Того же требуют они и от Белграда. И вот, подписав данный договор, сербы согласились выполнить это требование. Теперь Белграду придется переключиться с российских энергоносителей на другие и пустить на свой рынок кого-то еще (читай между строк — американцев). Это представляет дополнительную проблему, если учесть, насколько мощно представлен российский капитал в сербском энергетическом секторе. Мажоритарная доля в компании NIS принадлежит российским владельцам. Также стоит отметить, что прежде, буквально до последнего времени, Сербия оставалась верным российским союзником в том, что касается энергетического бизнеса. Сербия с радостью согласилась, из-за отказа Болгарии участвовать в этом проекте, на так и не реализованный впоследствии проект «Южный поток». Этот проект должен обеспечить альтернативный путь поставок российского газа в Европу, и Сербия его на словах поддержала. Теперь же все придется менять, даже слова.

Отношения между Россией и Сербией в последнее время не из лучших

Те, кто хоть немного следят за событиями в сербской политике, отметили, что в последнее время отношения между Россией и Александром Вучичем развиваются не лучшим образом. Причина в том, что Путин прямо заявил сербскому президенту, что Россия не согласится ни с одной из форм признания Косово. Российский лидер также подчеркнул, что Белград должен настаивать на выполнении Резолюции ООН номер 1244. Никакие договоры или обмены территориями вне этой резолюции Россия рассматривать не будет. Это отметил и Сергей Лавров во время своего недавнего визита в Белград.

О том, что отношение Вучича к России претерпело серьезные изменения, говорит и скандал вокруг российского «шпиона», который якобы подкупил офицера вооруженных сил Сербии в отставке. Разговоры о российском влиянии в Сербии ходили и во время недавних протестов в Белграде. В какой-то момент демонстрации стали весьма кровавыми и опасными для Вучича. И вот в этот-то момент местные сербские СМИ, тут же сориентировавшись, опубликовали новость о том, что за протестами якобы кроется российское влияние. Кроме того, посвященные знают, что Вучич не пользуется благосклонностью России и не считается ее человеком. Он пришел к власти в первую очередь благодаря поддержке Запада. Правда, за время своего правления Вучич пытался, по крайней мере внешне, выстраивать хорошие отношения с Россией, так как сербы очень симпатизируют Руси-матушке. Среди тех, кого Москва хотела бы видеть на месте Вучича, есть и забытый сегодня экс-президент Сербии Томислав Николич . Кроме того, министра иностранных дел Ивицу Дачича связывают с Москвой очень тесные и хорошие отношения. Судя по всему, в будущем можно ожидать все большего дистанцирования Вучича от Москвы, а также более выраженной поддержки Москвой его политических противников. Нам предстоят интересные времена.

Отношения с Китаем

По мере того как Вучич обострял отношения с Россией, он пытался все больше сблизиться с Китаем. Речь идет прежде всего об огромных китайских инвестициях, слова о том, что китайско-сербские отношения скреплены «стальной дружбой», преподнесение Сербии как главного партнера Китая на Балканах, а возможно, и во всей Европе — вот только часть медиа-политического «фольклорного сопровождения» этой политики. Трагикомичными выглядят снимки, на которых Вучич неумело пытается сказать несколько фраз на китайском языке. Конечно, расчет на Китай разумен с финансовой точки зрения. Что есть у Китая и чего нет у России, так это деньги. У Китая их полно, и он готов инвестировать, тогда как Россия, скованная санкциями, не может оказать всю финансовую помощь, в какой нуждаются ее союзники. Для Сербии это крайне важно, поскольку в ответ на угрозу западных санкций она всегда может углубить политико-экономическое сотрудничество с Китаем.

В последние годы Китай добился невероятного прогресса в сфере телекоммуникаций. Больше никто не посмеивается над китайскими товарами и не ругает их качество и функциональность. Китай действительно превратился в технологическую державу, а технологии 5G — лучшее свидетельство того, что этот процесс завершился. В данном случае мы имеем лишь один из эпизодов американской торговой войны с Китаем. А также пример того, как США стараются привязать к себе неприсоединившиеся страны, настроив их против Китая и его технологий.

Что дальше?

Никто не скажет этого во всеуслышание, но всем ясно, что, пойдя на этот шаг, Вучич сжег многие мосты между собой с одной стороны и Россией и Китаем — с другой. Опора на Китай и Россию чрезвычайно важна для Вучича, поскольку многие представители сербской оппозиции именно Вучича обвиняют в том, что он — марионетка Запада, которую тот привел к власти в Сербии, чтобы разобщить эту страну с Россией и добиться признания Косово.

Встречи Вучича с Путиным и высокопоставленными китайскими руководителями служили для него хорошим пиаром. Так Вучич заставлял молчать всех тех, кому он не по душе, и давал понять сербскому народу, что является исключительным партнером России и Китая.

Несмотря на факты, Вучич и теперь старается доказать сербскому народу, что он не связан с Западом и не правит по милости Вашингтона и Брюсселя. Именно поэтому все его встречи с китайскими и российскими политиками освещались с большой помпой. Создавалось впечатление, что Вучич и Путин не только лучшие друзья, но и политические единомышленники, которые вместе работают над процветанием Сербии. Было очень важно транслировать это послание сербскому обществу, которое традиционно симпатизирует России и всему, что с ней связано.

Теперь этому «роману» между Вучичем и Россией, а заодно и роману Вучича с Китаем, несомненно, придет конец. Время покажет, как события будут развиваться в дальнейшем.