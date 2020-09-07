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«Кошелек Лукашенко» скупил недвижимость в Лондоне на 18 миллионов фунтов 

Lenta.ru 1 час назад
«Кошелек Лукашенко» вложил в Лондон 18 миллионов
Фото: Reuters
Один из самых богатых людей Белоруссии — бизнесмен Владимир Пефтиев — скупил недвижимость в фешенебельном лондонском районе Вест-Энд. На жену и дочь предпринимателя оформлено 12 квартир общей стоимостью 18 миллионов фунтов стерлингов (1,8 миллиарда рублей). Об этом пишет Times.
Пефтиев был известен в начале 2000-х как «кошелек последнего диктатора Европы». Бизнесмен причастен к созданию белорусского спецэкспортера вооружений «Белтехэкспорт». Организация торговала оружием из российских арсеналов.
Издание сообщает, что Лукашенко отрекался от знакомства с Пефтиевым, однако тот все равно продолжал вкладывать деньги в фирму.
В 2012 году «Белтехэкспорт» продали российскому бизнесмену Дмитрию Гуриновичу, из-за чего у спецслужб Белоруссии возникли вопросы к Пефтиеву. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, это не помешало ему выезжать за границу и строить церкви в стране.
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В мире , СНГ , Владимир Пефтиев , Газета The Times
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